Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στα 5 μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

Στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν οι πέντε συλληφθέντες, που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου και δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Εις βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ξεπερνά τα 2,35 ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι», οφείλουν συνολικά 11 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εντός Ελλάδας, όπως επίσης και από την μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών.

Καλοστημένη απάτη με αχυρανθρώπους

Βάσει των στοιχείων που συνέλεξε η αστυνομία, τα μέλη ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες με στοιχεία αχυρανθρώπων, στα Α.Φ.Μ. των οποίων, μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες με έδρα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και στη συνέχεια τα προϊόντα διακινούνταν στην εγχώρια αγορά, μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να «μετακυλίεται» στα στοιχεία των «αχυρανθρώπων» και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις, να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο αλλά να «μετουσιώνονται» σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για την αποφυγή ελέγχων από τις αρμόδιες Αρχές, πραγματοποιούσαν διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να αποφύγουν τη συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να μην γίνονται αντιληπτοί.