Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου East-West – «Ανάσα» στην αγορά και βουτιά στις τιμές

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Σε τροχιά σταδιακής αποκατάστασης εισέρχεται η ροή του σαουδαραβικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, καθώς το Ριάντ προχώρησε στην επανεκκίνηση των επιχειρήσεων στον στρατηγικής σημασίας αγωγό Ανατολής-Δύσης (East-West).

Η εξέλιξη αυτή, που αναμένεται να επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών από το κομβικό λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, επέφερε άμεση αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, προσφέροντας μια ανάσα στις αγορές μετά τις πρόσφατες αναταράξεις.

Η επανεκκίνηση του αγωγού και η επίδραση στις αγορές

Σύμφωνα με πληροφορίες από τρεις ενημερωμένες πηγές που επικαλείται το Reuters, η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία του αγωγού East-West και ενδέχεται να ξεκινήσει εκ νέου τις φορτώσεις εξαγωγής από το λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα την Τρίτη.

Ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας στις 13 Σεπτεμβρίου λόγω επιθέσεων με drones, γεγονός που είχε οδηγήσει σε πλήρη αναστολή των φορτώσεων αργού πετρελαίου στο λιμάνι της Γιανμπού.

Η είδηση για την αποκατάσταση του εφοδιασμού την Τρίτη πυροδότησε κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων. Η τιμή των προθεσμιακών συμβολαίων του αργού τύπου Brent σημείωσε πτώση μεγαλύτερη των 2 δολαρίων ανά βαρέλι, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Ο στρατηγικός ρόλος της Γιανμπού και οι ρυθμοί άντλησης

Μετά τις διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες προκλήθηκαν στον απόηχο του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, ο κορυφαίος εξαγωγέας του OPEC χρησιμοποιούσε τον συγκεκριμένο αγωγό για να εκτρέψει περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς- προς τη Γιανμπού.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι, κατά την επανεκκίνησή του, ο αγωγός λειτουργούσε με χαμηλό ρυθμό άντλησης. Από την πλευρά της, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Όσον αφορά την πλήρη αποκατάσταση, μία από τις πηγές σημείωσε ότι η Aramco επιδιώκει να επαναφέρει τον ρυθμό άντλησης στα 4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Πηγή από τον τομέα της ασφάλειας επεσήμανε ότι η πλήρης επαναφορά της δυναμικότητας του αγωγού ενδέχεται να απαιτήσει εβδομάδες.

Όπως ανέφερε μία από τις πηγές, ο αγωγός θα ξαναρχίσει την τροφοδοσία με αργό πετρέλαιο των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ένα φορτίο έχει προγραμματιστεί να φορτωθεί στη Γιανμπού αργότερα την Τρίτη, με τελικό προορισμό την Κίνα.

Παράλληλα, δύο πηγές αποκάλυψαν ότι οι στελέχη της πετρελαϊκής αγοράς προετοιμάζονται για τις επικείμενες φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου, μετακινώντας πετρελαιοφόρα προς το αιγυπτιακό λιμάνι του Πορτ Σάιντ στη Μεσόγειο για μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, καθώς και προς τον σταθμό του Σίντι Κερίρ.