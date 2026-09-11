Σαουδική Αραβία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πιθανό πλήγμα στον στρατηγικό αγωγό East-West

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς δορυφορικές παρατηρήσεις αποκαλύπτουν ενδείξεις πιθανού πλήγματος στον αγωγό East-West της Σαουδικής Αραβίας.

Παρότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τη Saudi Aramco ή κάποιο μεγάλο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, η πιθανή ζημιά στον «αγωγό-σωσίβιο» του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας έρχεται να προσθέσει ένα επικίνδυνο μέτωπο σε μια ήδη αποσταθεροποιημένη περιοχή.

Δορυφορικές θερμικές ανωμαλίες και πυκνός καπνός

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού παρατηρητηρίου Clash Report, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν μια ισχυρή στήλη καπνού που εκτεινόταν για περίπου 100 χιλιόμετρα, καθώς και θερμικές ανωμαλίες νοτιοανατολικά της Μεδίνας, κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.



Τα δεδομένα ανίχνευσης πυρκαγιών της NASA παρουσίασαν θερμικά σήματα με θερμική ισχύ ακτινοβολίας (Fire Radiative Power) που ξεπερνούσε τα 70 megawatts σε διάφορα σημεία της ζώνης του αγωγού, με τις ενδείξεις να διατηρούνται για αρκετές ώρες.

Αναλυτές που επικαλείται το Clash Report εκτιμούν ότι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από έξι έως οκτώ τμήματα του αγωγού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πτώσης της πίεσης ή και ρήξης του αγωγού.

Ωστόσο, οι αναφορές αυτές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Ο στρατηγικός ρόλος του «Petroline»

Ο αγωγός East-West (Petroline) κατέχει κομβική γεωστρατηγική σημασία για τη Σαουδική Αραβία, καθώς προσφέρει μια εναλλακτική οδό για την εξαγωγή αργού πετρελαίου χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ.

Η συνολική δυναμικότητα μεταφοράς του αγωγού αγγίζει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εκ των οποίων περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια εξαγώγιμου αργού διοχετεύονται καθημερινά προς το λιμάνι Γιανμπού στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Μια επιβεβαιωμένη επίθεση στον αγωγό θα απειλούσε συνεπώς την κυριότερη εναλλακτική διαδρομή των σαουδαραβικών εξαγωγών, σε μια χρονική στιγμή που οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρότατες διαταραχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος αγωγός είχε βρεθεί στο στόχαστρο και τον περασμένο Απρίλιο.

Βάσει των τότε αναφορών, επίθεση με ιρανικό drone είχε μειώσει τη μεταφορική ικανότητα του αγωγού κατά περίπου 700.000 βαρέλια την ημέρα για διάστημα τεσσάρων ημερών.

Στη συνέχεια, η Σαουδική Αραβία κατάφερε να αποκαταστήσει πλήρως την πλήρη δυναμικότητα άντλησης των 7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι τελευταίες αναφορές εκδηλώνονται εν μέσω μιας γενικευμένης κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας και της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πρόσφατα, οι δυνάμεις των Χούθι κατέλαβαν την παραθαλάσσια πόλη Μόχα της Υεμένης και προέλαυσαν στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, επιτείνοντας τους φόβους για την ασφάλεια στα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά περάσματα του πλανήτη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία για την ομαλή ροή των σαουδαραβικών εξαγωγών πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ζημιά στον αγωγό, η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ταυτόχρονη πίεση και στους δύο βασικούς διαδρόμους εξαγωγών της: τόσο στη θαλάσσια οδό του Περσικού Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ, όσο και στην εναλλακτική χερσαία οδό προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούσαν ήδη στους αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους πριν καν εμφανιστούν οι αναφορές για τον αγωγό East-West.

Η τιμή του αργού τύπου Brent ξεπέρασε τα 105 δολάρια το βαρέλι στις 10 Σεπτεμβρίου, καθώς εντάθηκαν οι επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα και φούντωσαν οι ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά.

Στη συνέχεια, η τιμή αναρριχήθηκε περαιτέρω, αγγίζοντας σχεδόν τα 110 δολάρια το βαρέλι στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν, πάντως, οι πληροφορίες για ζημιές στον αγωγό East-West παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.