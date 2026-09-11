Φρίκη στην Αυστρία: «Τη δούλεψα πλήρως» είπε στην αδελφή του ο 51χρονος που εξέδιδε και σκότωσε τη σύζυγό του

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«Τη δούλεψα πλήρως», είπε κυνικά στην αδελφή του, ο 51χρονος ύποπτος για τον θάνατο την 39χρονης σύζυγου του. Αυτή η ανατριχιαστική ομολογία ξετύλιξε το κουβάρι μιας εφιαλτικής υπόθεσης που συγκλονίζει την Αυστρία, η οποία έχει ομοιότητες με την υπόθεση-σοκ της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία, με τις αρχές να ερευνούν ένα δίκτυο βιασμών.

Η ομολογία

Μόλις δύο ημέρες μετά τον φρικτό θάνατο της 39χρονης, ο 51χρονος κατηγορούμενος, γελώντας και δείχνοντας σχεδόν υπερήφανος, αποφάσισε να αποκαλύψει στην αδελφή του τις πράξεις του.

Η γυναίκα, την οποία η δικογραφία αναφέρει με το ψευδώνυμο «Χάννα», του είχε μόλις εκφράσει τα συλλυπητήριά της στο διαμέρισμα της μητέρας τους και ετοιμαζόταν να φύγει.

«Είπε ότι πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ και ότι τη σκότωσε ο ίδιος. Τον ρώτησα πώς ήταν δυνατόν αυτό, και μου είπε ότι την είχε πάρει “για τα καλά” και… τη “δούλεψε πλήρως”. Είπε ότι ήταν όπως πάντα», αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας την οποία επικαλείται η αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung.

Ο 51χρονος δεν συνελήφθη αμέσως μετά τον θάνατο της γυναίκας του, καθώς κανείς δεν γνώριζε τότε τι πραγματικά συνέβαινε κεκλεισμένων των θυρών.

Ο ύποπτος φέρεται να πότιζε τη 39χρονη με μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, να τη νάρκωνε και στη συνέχεια να την εξέδιδε.



«Άγνωστοι άνδρες μπαινοέβγαιναν συνεχώς στο σπίτι του ζευγαριού», κατέθεσε η αδελφή του.

«Μου έδειξε προκλητικές φωτογραφίες της στο κινητό του, και μου είπε ότι του απέφερε 500 ευρώ ανά συνεύρεση. Έτσι χρηματοδοτούσαν τη κοινή τους ζωή. Το αν η ίδια το έκανε οικειοθελώς, δεν μπορώ να το πω».

Η ίδια έκλεισε την κατάθεσή της στην αστυνομία με τα εξής λόγια: «Αλλά του είπα ότι αν αποδειχθεί ότι σκότωσε κάποιον, πράγμα που εγώ προσωπικά πιστεύω, είναι απολύτως ο χειρότερος άνθρωπος που γνωρίζω».

Τα μηνύματα της φρίκης: «Ψόφιο κρέας»

Όπως αποδείχθηκε από τις έρευνες, ο σύζυγος και οι «πελάτες» κανόνιζαν τους βιασμούς σαν επαγγελματικά ραντεβού, κάτι που καταγράφεται σε αμέτρητα αρχεία συνομιλιών που ξεπερνούν κάθε όριο ανθρώπινης ωμότητας, σημειώνει η Kronen Zeitung.

Ένας από τους βασικούς «πελάτες», ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε βίαιο πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι ένας επίσης 51χρονος άνδρας που βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος.

Στις συνομιλίες τους, η άτυχη γυναίκα αναφερόταν ως «ψόφιο κρέας» και ως «βρώμικο μικρό (…)», ενώ η αγαπημένη ασχολία του συζύγου ήταν να ακούει από το διπλανό δωμάτιο τις κραυγές της γυναίκας του από τον πόνο.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις συνομιλίες αποκαλύπτει το μέγεθος της κτηνωδίας: «Θα τη μεθύσω για τα καλά. Μετά μπορείς να την πάρεις σκληρά ξανά. Ο τρόπος που έσκουζε τις προάλλες ήταν εκπληκτικός».

Το χρονικό της τραγωδίας και η σύγκριση με την υπόθεση Πελικό

Η άτυχη 39χρονη, μητέρα ενός 16χρονου κοριτσιού, εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στο σπίτι της στο Μαρχτρένκ, κοντά στο Βελς της Άνω Αυστρίας, στις 26 Ιουνίου.

Ein 51-jähriger Familienvater aus Oberösterreich soll seine Frau (39) systematisch betäubt und an andere Männer für Sex verkauft haben. Nun ist die Mutter tot. Der Fall erinnert an die Geschichte von Gisèle Pelicot. https://t.co/IweIRHR9Ye pic.twitter.com/eOjnQBdyLZ — Blick (@Blickch) September 10, 2026



Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της, ενώ διατάχθηκε αμέσως η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία έδειξε ότι έφερε εσωτερικά τραύματα τόσο σοβαρά που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν.

Αρχικά, ο σύζυγός της υποστήριξε στους εισαγγελείς ότι ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα «ατυχήματος» κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής.

Ωστόσο, οι εισαγγελικές αρχές δήλωσαν στο CNN ότι τα τραύματα της άτυχης γυναίκας «υποδεικνύουν άσκηση βίας», τονίζοντας πως το θύμα βρισκόταν σε κατάσταση «ανικανότητας για αντιστάση» λόγω ακραίας μέθης.

Ο θάνατός της έγινε αρχικά γνωστός το καλοκαίρι από το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων (APA), όμως οι φρικιαστικές λεπτομέρειες της έρευνας ήρθαν στο φως μόλις πρόσφατα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν βαφτίσει την υπόθεση «Pelicot 2.0», παραλληλίζοντάς την με την υπόθεση της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο σύζυγος τη νάρκωνε για χρόνια και στρατολογούσε δεκάδες αγνώστους για να τη βιάζουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο CNN ότι οι αναφορές του τοπικού Τύπου για ένα ευρύτερο «δίκτυο βιασμών» δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιωθούν επίσημα, αλλά παραμένουν υπό εξέταση, καθώς στις συνομιλίες έχουν εντοπιστεί στοιχεία και για άλλους υποπτούς.

Αυτή τη στιγμή, ο 51χρονος σύζυγος και ο 51χρονος συνεργός του —ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα και ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά τη γυναίκα, μεταξύ άλλων και τη νύχτα που πέθανε— βρίσκονται υπό κράτηση.

Οι εισαγγελείς διευκρίνισαν ότι μόνο ο σύζυγος συνδέεται απευθείας με την πράξη που προκάλεσε τον θάνατό της.