Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Λάρνακας – Εκκενώθηκε αεροσκάφος έπειτα από απειλή για βόμβα

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Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στην Κύπρο, λόγω απειλής για βόμβα σε αεροσκάφος που ετοιμαζόταν να πετάξει για Ρώμη.

Όπως μεταδίδει το sigmalive, που επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), η διαδικασία αποβίβασης των επιβατών ολοκληρώθηκε άμεσα για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Αστυνομία σε προκαταρκτική της ενημέρωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποίησαν αμέσως όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας μόλις περιήλθε η σχετική πληροφορία στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι έρευνες και η αξιολόγηση των στοιχείων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. «Η πληροφορία αφορά απειλή και καθιστά αναγκαία την καθήλωση συγκεκριμένου αεροσκάφους για τη διερεύνησή της», προστίθεται.

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι περίπου 190 επιβάτες της πτήσης προς Ρώμη —η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 11:10— αποβιβάστηκαν ασφαλείς, ενώ οι αποσκευές τους παρέμειναν εντός του αεροσκάφους.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ενώ αναμένεται και η άφιξη πυροτεχνουργού για τον εξονυχιστικό έλεγχο του αεροπλάνου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε πίστα και όχι σε φυσούνα.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκε παρακείμενο αεροσκάφος.