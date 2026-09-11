Ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστάθηκε από εισηγητής της ΝΔ, μετά την ανάρτηση κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια

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Στην αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας προχώρησε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μετά την έντονη δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Καβάλας κατά του διευθυντή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Στην επίμαχη ανάρτησή του ο βουλευτής εξέφρασε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίστηκε από το γραφείο του υπουργού ενόψει της συζήτησης των δύο συμβάσεων στη Βουλή.

Τι συνέβη

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε οριστεί εισηγητής για τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Ωστόσο, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, ο διευθυντής του Νίκου Δένδια δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα που του είχε αποστείλει, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη συνεννόηση πριν από τη συζήτηση στη Βουλή.

Ο βουλευτής Καβάλας εξέφρασε την ενόχλησή του για τη συγκεκριμένη στάση, κάνοντας λόγο για «έπαρση» και «αλαζονεία». Μάλιστα, ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, απευθύνθηκε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας με τη χαρακτηριστική φράση: «Να τον χαίρεται ο κ. Δένδιας».

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο

Η δημόσια τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε εξελίξεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας ο βουλευτής Καβάλας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τη διαφωνία που είχε προκύψει μετά την ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη να μεταφέρεται πλέον και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας.

Λίγη ώρα μετά το τηλεφώνημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Μακάριος Λαζαρίδης απέστειλε μήνυμα, με το οποίο γνωστοποίησε ότι πλέον δεν επιθυμεί να παραμείνει στη θέση του εισηγητή για τις συγκεκριμένες συμβάσεις.

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε η αντικατάστασή του από τη θέση του εισηγητή.

Ο Γιώργος Αμυράς στη θέση του

Τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη ως εισηγητής για τις δύο κυρώσεις συμβάσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να αναλάβει ο βουλευτής Γιώργος Αμυράς.