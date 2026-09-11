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Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στη Λέσβο: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάσβεσης. Το 112 ήχησε με σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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φωτιά στη Λέσβο
Πηγή: stonisi.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Μυτιλήνης.
  • Λόγω της φωτιάς, ήχησε το 112 με την σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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Ήχησε το 112 για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στη Λέσβο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης ο Δήμος Μυτιλήνης συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της φωτιάς, ήχησε πριν από λίγο το 112 με την σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

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