ΔΕΘ 2026: Live η συνέντευξη Τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η συνέντευξη μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, καλύπτοντας την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.