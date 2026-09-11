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ΔΕΘ 2026: Live η συνέντευξη Τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η συνέντευξη μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, καλύπτοντας την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Πολιτική

Νίκος Παππάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου.
  • Τη συνέντευξη παραχωρεί ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.
  • Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.

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