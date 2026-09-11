Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.
ΔΕΘ 2026: Live η συνέντευξη Τύπου του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά
Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Η συνέντευξη μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση, καλύπτοντας την παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Δείτε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου.
- Τη συνέντευξη παραχωρεί ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.
- Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίας του κόμματος στην 90η ΔΕΘ.
Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS
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