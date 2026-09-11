Μαρινάκης: «Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες» – Αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

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Την εκτίμηση πως, η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα 2 μηνών, εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «το επίδομα ανεργίας, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν».

«Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μη βρίσκει» πρόσθεσε.

Και συνέχισε λέγοντας «η προσωπική μου θέση είναι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση, γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών για να επιδοτηθεί η εργασία». Αυτή θα είναι μια θέση που θα διεκδικήσω να εφαρμοστεί και μετά τις εκλογές εάν μας επιλέξει ο κόσμος, δήλωση με έμφαση.

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Οι αντιδράσεις

Ανακοίνωση για τη δήλωση του κ. Μαρινάκη αναφορικά με το επίδομα ανεργίας εξέδωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά:

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ τονίζει πως «πρόταση σοκ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: Επίδομα ανεργίας μέχρι 2 μήνες!

Όχι στην κοινωνία των δυο μηνών και των δυο ταχυτήτων.

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ έχει αναδείξει εδώ και καιρό τις κυβερνητικές επιθέσεις και τη συστηματική στοχοποίηση των ανέργων.

Η πρόταση, όμως, του κυβερνητικού εκπροσώπου για χορήγηση επιδόματος ανεργίας μόλις για δύο μήνες ξεπερνά κάθε όριο.

Δεν μας εκπλήσσει. Είναι ακόμη ένα δείγμα των προθέσεων και των επιλογών της κυβέρνησης.

Η πρόταση αυτή είναι κοινωνικά επικίνδυνη.

Η περικοπή του επιδόματος ανεργίας σημαίνει εγκατάλειψη των ανέργων και των πιο ευάλωτων. Σημαίνει ουσιαστικά την κατάργηση ενός πραγματικού κοινωνικού δικτύου προστασίας.

Σημαίνει ότι ο άνεργος θα εξαναγκάζεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε δουλειά, με οποιουσδήποτε όρους και με οποιονδήποτε μισθό, προκειμένου να επιβιώσει.

Και τελικά σημαίνει κάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους: περαιτέρω συμπίεση των μισθών και υποβάθμιση των όρων εργασίας.

Η κυβέρνηση, άλλωστε, μας έχει ήδη δείξει τα δείγματα γραφής της στην αντιμετώπιση των ανέργων.

Το σχέδιο Πισσαρίδη και η πολιτική σταδιακής απόσυρσης του κράτους από τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των κοινωνικών δομών φαίνεται πως αποτελούν έναν σχεδιασμό που ξετυλίγεται βήμα-βήμα.

Η προπληρωμένη κάρτα, με τον περιορισμό της χρήσης του επιδόματος ανεργίας σε μετρητά.

Οι ολοένα και αυστηρότεροι περιορισμοί.

Οι ποινές και οι διαγραφές ανέργων από το μητρώο της ΔΥΠΑ, ακόμη και για δύο χρόνια.

Και τώρα, η πρόταση για επίδομα ανεργίας μόλις δύο μηνών.

Αυτό πλέον ξεπερνά κάθε όριο.

Δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι εγκατάλειψη.

Δεν είναι προστασία των ανέργων. Είναι τιμωρία της ανεργίας.

Δεν είναι κράτος κοινωνικής προστασίας. Είναι ένα κράτος που αφήνει τον άνεργο μόνο απέναντι στην ανάγκη.

Καταδικάζουμε απερίφραστα την πρόταση.

Καλούμε τα κόμματα, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους ανέργους και κάθε πολίτη να την καταδικάσουν αποφασιστικά.

Γιατί η ανεργία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τιμωρία, εκβιασμούς και εξαθλίωση.

Διεκδικούμε:

Προστασία των ανέργων.

Προστασία των εργαζομένων.

Αξιοπρεπείς μισθούς και αξιοπρεπή ζωή για όλους.

Όχι στην κοινωνία των δύο μηνών και των δύο ταχυτήτων.

Όχι στην κατάργηση της κοινωνικής προστασίας.

Το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα και κοινωνική ανάγκη.

Τέλος Υπενθυμίζουμε στον Κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι το επίδομα ανεργίας προέρχεται κυρίως από εισφορές εργαζομένων».

Το ΠΑΣΟΚ

Ο αναπληρωτής Γραμματέας Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Κουνάκης ρωτά τους τέσσερις βουλευτές της ΝΔ στα Δωδεκάνησα, Γιάννη Παππά, Μανώλη Κόνσολα, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλη Υψηλάντη αν συμφωνούν με τη δήλωση του κ. Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Δύο μήνες ανεργία; Οι τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές της Δωδεκανήσου να απαντήσουν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι, κατά την προσωπική του άποψη, το επίδομα ανεργίας δεν πρέπει να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Στα νησιά αυτή η δήλωση δεν είναι θεωρία. Είναι η ζωή χιλιάδων οικογενειών.

Ο ξενοδοχοϋπάλληλος δουλεύει όλο το καλοκαίρι για να λειτουργήσει ο τουρισμός, να αυξηθεί το ΑΕΠ και να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Και μετά καλείται να βγάλει τον χειμώνα σε έναν από τους ακριβότερους τόπους της Ελλάδας.

Και ας καταλάβουμε επιτέλους για τι μιλάμε: πολλοί εποχικοί παίρνουν περίπου τρεις μήνες επίδομα και, με τη φορολογική επιβάρυνση, αισθάνονται ότι ο ένας επιστρέφει στο κράτος. Δηλαδή ήδη δύο τους μένουν στην πράξη.

Γι’ αυτό ρωτάω ευθέως τους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου:

Συμφωνείτε με τον κ. Μαρινάκη; Ναι ή όχι;

Μπορεί ένας ξενοδοχοϋπάλληλος να βγάλει τον χειμώνα στη Ρόδο ή στην Κω με δύο μήνες επίδομα;

Θα ζητήσετε επέκταση και ουσιαστική φορολογική προστασία του επιδόματος ή θα δεχθείτε νέα μείωση;

Και τελικά, θέλετε τους εργαζόμενους να μείνουν στα νησιά μας ή να πάρουν τις οικογένειές τους και να φύγουν στο εξωτερικό;

Δεν γίνεται τον Αύγουστο να τους αποκαλούμε «ραχοκοκαλιά του τουρισμού» και τον Νοέμβριο να τους αντιμετωπίζουμε σαν αριθμούς σε ένα Excel.

Η εποχικότητα δεν είναι επιλογή του εργαζόμενου. Είναι η πραγματικότητα της νησιωτικής οικονομίας.

Οι τέσσερις βουλευτές μας έχουν τον λόγο».

Η Νέα Αριστερά αναφέρει σε ανακοίνωση της τα εξής:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε χθεσινή του συνέντευξη παρουσίασε ανερυθρίαστα και κυνικά το εφιαλτικό «όραμά» του για τους ανέργους. Αφού προχώρησε στον πρωτοφανή ισχυρισμό πως «δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά και να μη βρίσκει», εισηγήθηκε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόνο για δύο μήνες.

Οι συγκεκριμένες θέσεις που εξέφρασε ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούν μνημείο κυνικότητας και κοινωνικού δαρβινισμού, ενώ βρίσκονται σε πλήρη αντίστιξη με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον ανεπτυγμένο κόσμο. Σε μια οικονομία στην οποία οι εργαζόμενοι αδυνατούν να βγάλουν τον μήνα, καθώς το κόστος ζωής εκτοξεύεται κάθε μήνα λόγω της ακρίβειας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλει την απόλυτη εξαθλίωση των ανέργων. Θέλει, δε, να μετακυλήσει την ευθύνη για την αδυναμία εύρεσης εργασίας στους ίδιους τους ανέργους.

Ο ταξικός χαρακτήρας των αντικοινωνικών απόψεων του Παύλου Μαρινάκη γίνεται ακόμα πιο σαφής από το δεύτερο σκέλος των φρικιαστικών δηλώσεών του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρότεινε «τα λεφτά που θα γλιτώσουμε» να δοθούν στις επιχειρήσεις μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.

Οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη καταδεικνύουν πως η κυβέρνηση αποσκοπεί στην εξαθλίωση των πιο ευάλωτων ομάδων και στην κλιμάκωση της επίθεσης κατά των εργαζόμενων. Στόχος της είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν την εργασία τους να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα να καλύπτουν ορισμένες από τις βασικές ανάγκες τους, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη διεύρυνση των ανισοτήτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά: Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του, τόπου θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον Μεσαίωνα και θα διαμορφώσουν μια οικονομική και κοινωνική ζούγκλα; Αν όχι, τότε πρέπει άμεσα να αποπέμψει τον Παύλο Μαρινάκη από τη θέση του».