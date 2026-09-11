Νέα Υόρκη: Γυναίκα αστυνομικός παρακολούθησε την πρώην σύντροφό της 3.000 φορές μέσω… υπηρεσιακών «έξυπνων καμερών»

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Μια τρομακτική υπόθεση κατάχρησης εξουσίας και ψηφιακής παρακολούθησης αποκαλύφθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου μια έμπειρη αστυνομικός κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε αστυνομικές βάσεις δεδομένων για να παρακολουθήσει το όχημα της πρώην συντρόφου της, χιλιάδες φορές.

4.000 παράνομες αναζητήσεις

Η 47χρονη Λόρι Μουρ, ερευνήτρια του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Άλμπανι, συνελήφθη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει το People.

Αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για παραποίηση επιχειρησιακών αρχείων δεύτερου βαθμού και υπηρεσιακή παράβαση, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα.

Ο σερίφης της κομητείας Άλμπανι, Κρεγκ Άπλ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η Μουρ πραγματοποίησε περισσότερες από 4.000 μη εξουσιοδοτημένες αναζητήσεις που αφορούσαν πέντε γνωστά της πρόσωπα.

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Περίπου 3.000 από αυτές τις αναζητήσεις αφορούσαν αποκλειστικά το όχημα της πρώην συντρόφου της, ενώ τέσσερις επιπλέον πινακίδες κυκλοφορίας αναζητήθηκαν από εκατοντάδες φορές η κάθε μία.

Η Μουρ κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας της εταιρείας Flock Safety, καθώς και ότι απέκτησε μη προβλεπόμενη πρόσβαση στα κρατικά μητρώα οχημάτων για λόγους που δεν σχετίζονταν με την επιβολή του νόμου.

Σύμφωνα με τον Άπλ, μια εξωτερική πηγή ενημέρωσε το Γραφείο του Σερίφη για έντονες υποψίες καταχρηστικών ενεργειών την προηγούμενη Παρασκευή. Η εσωτερική έρευνα αποκάλυψε αρχικά εκατοντάδες παράνομες αναζητήσεις από τον Ιανουάριο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν το ιστορικό σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου και διαπίστωσαν ότι η πρόσβαση της Μουρ στο σύστημα Flock χρονολογούνταν περίπου από τα τέλη του 2024.

Διαθεσιμότητα και μέτρα προστασίας

Η Μουρ, η οποία φέρει τον τίτλο της ανώτερης ερευνήτριας, εργαζόταν στο Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Άλμπανι για 13 χρόνια, με τον Άπλ να την περιγράφει ως ικανή και ποιοτική αστυνομικό.

«Κυριολεκτικά μου ραγίζει την καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αόριστης διάρκειας εν αναμονή περαιτέρω διοικητικών ενεργειών. Παράλληλα, ένα επιπλέον στέλεχος της διοίκησης τέθηκε σε διοικητική άδεια όσο συνεχίζεται η εσωτερική έρευνα.

Ο Σερίφης διευκρίνισε πάντως πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλοι υπάλληλοι της υπηρεσίας είχαν εμπλακεί σε μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση οχημάτων.

Μετά το περιστατικό, το Γραφείο του Σερίφη περιόρισε την πρόσβαση στα δεδομένα της Flock αποκλειστικά σε επόπτες και θέσπισε ελέγχους κάθε 30 ημέρες. Ο Άπλ σημείωσε ότι οι έλεγχοι αυτοί θα αναβαθμιστούν και θα διενεργούνται στο εξής από τον υπαρχηγό ή τον διοικητή της υπηρεσίας.

Αμφιλεγόμενη τεχνολογία

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η εταιρεία Flock Safety λειτουργεί ένα δίκτυο αυτόματων καμερών που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας και άλλα χαρακτηριστικά των διερχόμενων οχημάτων.

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν δεδομένα για να εντοπίζουν εξαφανισμένα άτομα ή ύποπτους εγκλημάτων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία δέχεται έντονη κριτική λόγω ανησυχιών για την προστασία της ιδιωτικότητας, αλλά και αναφορών ότι αστυνομικοί τη χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν ερωτικούς συντρόφους, συγγενείς και γνωστούς.

A Massachusetts town said it has cut ties with Flock Safety and removed Flock automated license plate readers. This comes after a Louisiana police department fired an officer in a separate case in which officers allegedly used the surveillance cameras to get information on… pic.twitter.com/iuDvkQ6yHd — ABC News (@ABC) August 19, 2026



Ο Άπλ παραδέχτηκε ότι οι κατηγορίες αποτελούν «σοβαρό πισωγύρισμα» για τη δική του υποστήριξη στα συστήματα ανάγνωσης πινακίδων, αλλά επέμεινε ότι το σύστημα παραμένει ένα σημαντικό εργαλείο καταπολέμησης του εγκλήματος.

«Επαναλαμβάνω, είναι ένα σπουδαίο εργαλείο και θα το υπερασπιστώ», ανέφερε σύμφωνα με την Times Union.

Η Μουρ αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την 24η Σεπτεμβρίου.