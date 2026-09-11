Θέουτα: Φωτιά κατέστρεψε καταυλισμό 200 μεταναστών – Συνελήφθη υπάλληλος καθαριότητας για εμπρησμούς

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Μια εφιαλτική νύχτα έζησαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι κάτοικοι στη Θέουτα, καθώς ένα μπαράζ διαδοχικών πυρκαγιών προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καταυλισμούς μεταναστών, οχήματα και κάδους απορριμμάτων σε διάφορες συνοικίες της πόλης.

Στις φλόγες 42 πρόχειρες κατασκευές μεταναστών

Οι πυροσβέστες της Θέουτα χαρακτήρισαν ως «τρομερή νύχτα» τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς υποχρεώθηκαν σε συνεχείς επεμβάσεις για την κατάσβεση πολλαπλών εστιών φωτιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης (SEIS), η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην αγορά του Ελ Ταραχάλ κατέστρεψε ολοσχερώς 42 πρόχειρες κατασκευές, που είχαν στηθεί στον καταυλισμό μεταναστών «Las Naves del Tarajal».

Τα πυροσβεστικά κλιμάκια και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης έφτασαν στην περιοχή λίγο μετά τις 11:00 το βράδυ τοπική ώρα και χρειάστηκαν σχεδόν δύο ώρες για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο, αναφέρει η ιστοσελίδα Democrata.

Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι οικογένειες -περίπου 200 άτομα- που κοιμούνταν στο εσωτερικό του καταυλισμού αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τον χώρο για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε στις κατοικίες των περιοίκων, ούτε επηρέασε γειτονικά δημόσια κτίρια.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Δεν υπήρξε τραυματισμός» καθώς «η περιοχή και τα γειτονικά υπόστεγα εκκενώθηκαν γρήγορα», διευκρίνισε η ισπανική αστυνομία, προσθέτοντας ότι οι φλόγες κατέστρεψαν πολλά αντίσκηνα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, η πυρκαγιά ξέσπασε τυχαία, από κερί, τσιγάρο ή μια μικρή φωτιά στο καμπ», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ωστόσο, ορισμένες οικογένειες διαψεύδουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από «αμέλεια».

Το συμβάν σημειώθηκε σε έναν από τους καταυλισμούς που εχουν στήσει οι αρχές για να στεγάσουν χιλιάδες μετανάστες που παραμένουν σε αυτόν τον βορειοαφρικανικό ισπανικό θύλακα των 18,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων και των 80.000 κατοίκων, που περιμένουν την ταυτοποίησή τους ώστε να προσδιοριστεί αν δικαιούνται άσυλο ή εάν πρέπει να απελαθούν.

Παράλληλες εστίες

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, εκδηλώθηκαν επίσης πυρκαγιές σε οκτώ οχήματα, τα οποία βρίσκονταν στην οδό Francisco Javier Sauquillo, στη Φάση 2 της Βιομηχανικής Ζώνης, δίπλα στον παιδικό σταθμό El Conertín, στο πάρκινγκ του εκπαιδευτικού ιδρύματος IES Abyla, καθώς και στο κέντρο της πόλης.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική επενέβη για την κατάσβεση φωτιάς σε τέσσερις κάδους απορριμμάτων, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν στην περιοχή Los Rosales και άλλοι δύο στη συνοικία Juan Carlos I.

Επίσημες πηγές επιβεβαίωσαν στην El Pais ότι για το περιστατικό αυτό έχει ήδη συλληφθεί ένα άτομο, το οποίο είναι υπάλληλος της δημόσιας εταιρείας καθαριότητας Servilimpce.

Ο εργαζόμενος κατηγορείται όχι μόνο γι’ αυτή τη φωτιά, αλλά και για άλλες που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στη Θέουτα, κατά τις οποίες κάηκαν κάδοι, καθώς και διάφορα υλικά κατασκευών και καθαρισμού.

Ο συλληφθείς έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον του δικαστή.

Στα περιστατικά αυτά προστίθεται ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 6:00 μ.μ. τοπική ώρα, σε ορεινή περιοχή κοντά στην παραλία Τραμπολίν, πλησίον του Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Μεταναστών (CETI).

Αυτή η τελευταία φωτιά ήταν μικρότερης έντασης και κατέστη δυνατό να σβηστεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με την El Pais, η πυρκαγιά στον καταυλισμό μεταναστών «Las Naves del Tarajal», αποτελεί το δεύτερο σοβαρό περιστατικό στην αγορά Ελ Ταραχάλ μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Την Τρίτη, μια ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες, πετώντας πέτρες στα καταστήματα και παρενοχλώντας τις οικογένειες.

Ένα 6χρονο αγόρι, ο Αλί, τραυματίστηκε σοβαρά ενώ κοιμόταν με τους γονείς και τον αδελφό του μέσα στο κατάστημα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την αστυνομία. Σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλε η μητέρα του —την οποία έχει δει η εφημερίδα El Pais— οι επιτιθέμενοι τους παρενοχλούσαν φωνάζοντας στα Νταρίτζα (μαροκινή αραβική διάλεκτος): «Θα σας κάψουμε».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη ούτε για την επίθεση της Τρίτης ούτε για τη φωτιά της Παρασκευής.