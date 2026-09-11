Γιώργος Μαζωνάκης: «Η σύζυγός μου έχει γίνει ανεξέλεγκτη» – Τι υποστηρίζουν οι δύο γιατροί που απολογούνται την Δευτέρα

Νέα στοιχεία, καταθέσεις και αντικρουόμενοι ισχυρισμοί συνθέτουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολωνακίου πριν από τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται όσα υποστηρίζουν οι δύο συλληφθέντες γιατροί, οι αντιφάσεις που εξετάζονται, τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, την ώρα που τα ακριβή αίτια θανάτου παραμένουν απροσδιόριστα και η έρευνα συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα.

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Τι υποστηρίζουν οι δύο γιατροί

Ο 58χρονος γιατρός φέρεται να αποδίδει τις ενέργειες που εξετάζονται στη σύζυγό του, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση του.

«Η σύζυγός μου ενεργεί μόνη της. Έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Έχει απομακρυνθεί από τα ιατρικά κατεστημένα. Ουσιαστικά, αυτό λέει και εμφανίζεται κιόλας στα δικαστήρια πολύ άνετη».

Παράλληλα, φέρεται να υποστηρίζει:

«Εγώ δεν έχω καμία, μα καμία σχέση. Εκείνη τα έκανε όλα. Εκείνη ήταν αυτή που, ουσιαστικά, εγώ δεν μπορούσα να την ελέγξω σε τίποτα».

Από την πλευρά της, η 56χρονη γιατρός επιμένει, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι δεν είχε ξεκινήσει καμία ιατρική πράξη πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

«Επιμένω σε ό,τι έλεγα, ότι δηλαδή εγώ δεν ξεκίνησα καμία ιατρική πράξη», φέρεται να αναφέρει, προσθέτοντας ότι «δεν ευθύνεται η πράξη για τον θάνατο του Μαζωνάκη».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σειρά αντιφάσεων για το χρονικό της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο και για το εάν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Οι κρίσιμες αντιφάσεις που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα βασικά σημεία του θρίλερ της υπόθεσης αφορά την ώρα κατά την οποία ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο.

Η γιατρός φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στις 16:30. Ωστόσο, από το υλικό των καμερών ασφαλείας φέρεται να προκύπτει ότι βρισκόταν στον χώρο περίπου από τις 13:30, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ καταγράφηκε στις 16:20.

Αντιφατικές είναι και οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός υποστηρίζει ότι η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει, ενώ προς το ΕΚΑΒ φέρεται να αναφέρθηκε ότι το μηχάνημα ήταν σε λειτουργία. Από την έρευνα προκύπτει ακόμη ότι η τελευταία ενεργοποίησή του είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτών.

Οι Αρχές ερευνούν επίσης το μικρό τραύμα στο μέτωπο του τραγουδιστή. Η γιατρός φέρεται να έχει αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χτυπήσει στο σπίτι του, με τους ερευνητές να εξετάζουν εάν ο συγκεκριμένος ισχυρισμός επιβεβαιώνεται από τα υπόλοιπα στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει ακόμη οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναγγελία του περιστατικού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην κατάθεση αιματολόγου από δημόσιο νοσοκομείο, τον οποίο έχουν καλέσει οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εντοπίστηκαν συνταγές των γιατρών του Κολωνακίου σε φαρμακείο που φέρεται να λειτουργούσε ως σημείο παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών.

Στο μικροσκόπιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Κομβικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στο ιατρείο.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται στην εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καθαρίστηκε από το μηχάνημα γενετικό υλικό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η λειτουργία του συνδέεται άμεσα και με μία από τις βασικότερες αντιφάσεις της υπόθεσης, καθώς η πλευρά της γιατρού αρνείται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία, ενώ άλλα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη των ερευνητών δείχνουν ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία.

Τι έδειξε η νεκροτομή

Η νεκροτομή διενεργήθηκε από ιατροδικαστές στο Νεκροτομείο Αθηνών, παρουσία τεχνικών συμβούλων των δύο πλευρών. Η οικογένεια όρισε ως τεχνικό σύμβουλο τον ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη, ενώ παρούσα ήταν και η τεχνική σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν έδειξαν καρδιολογικό νόσημα που να μπορεί να εξηγήσει τον θάνατο. Κατά συνέπεια, παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την ανακοπή, ενώ κρίσιμα θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Στη σορό εντοπίστηκε επίσης ένα μικρό τραύμα στο μέτωπο, στο σημείο όπου υπήρχε τσιρότο. Το συγκεκριμένο εύρημα είχε αναφερθεί και σε μαρτυρία εργαζόμενης και πλέον διερευνάται η προέλευσή του.

Οι ιατροδικαστές κατέγραψαν ακόμη πολλαπλά τρυπήματα στα χέρια του τραγουδιστή. Ειδικότερα, περιγράφονται τουλάχιστον δύο σημεία παρακέντησης σε κάθε χέρι, τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημείο παρακέντησης στο δεξί χέρι, το οποίο παραπέμπει σε τοποθέτηση «πεταλούδας». Η έρευνα καλείται να εξακριβώσει εάν είχε τοποθετηθεί ένας ή περισσότεροι φλεβοκαθετήρες.

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Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν έχουν δώσει οριστική απάντηση για την αιτία θανάτου, με αποτέλεσμα το μυστήριο να παραμένει και το βάρος να πέφτει πλέον στις τοξικολογικές εξετάσεις, στην ανάλυση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στη διασταύρωση των καταθέσεων.