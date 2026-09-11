Ποιες θα είναι οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο

Ο Πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Λονδίνο από τις ΗΠΑ για τις πρώτες του επίσημες εμφανίσεις, στις οποίες θα παραστεί στην τελετή απονομής των «Invictus Spirit Awards» στις 17 Σεπτεμβρίου και στα ετήσια βραβεία «WellChild» στις 21 του ίδιου μήνα, χωρίς τη συνοδεία βασιλικής φρουράς λόγω της αποποίησης των βασιλικών του καθηκόντων

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Διεθνή Νέα

πρίγκιπας Χάρι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει τις πρώτες του εμφανίσεις στο Λονδίνο μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.
  • Ο Χάρι θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής των πρώτων «Invictus Spirit Awards» στις 17 Σεπτεμβρίου και στα ετήσια βραβεία «WellChild» στις 21 του ίδιου μήνα.
  • Τα νεοσύστατα βραβεία «Invictus Spirit» «θα τιμήσουν πρόσωπα, οργανισμούς και κοινότητες που ενσαρκώνουν την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα». Παράλληλα, ο Χάρι θα παρουσιάσει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «INSPIRE».

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Τις πρώτες του εμφανίσεις ετοιμάζει ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος, αν και δεν έχει πλέον τα βασιλικά του καθήκοντα και δεν θα έχει συνοδεία από τη βασιλική φρουρά θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής των πρώτων «Invictus Spirit Awards» στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς και στα ετήσια βραβεία «WellChild» τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 21 του ίδιου μήνα.

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Συγκεκριμένα, τα νεοσύστατα βραβεία «Invictus Spirit» «θα τιμήσουν πρόσωπα, οργανισμούς και κοινότητες που ενσαρκώνουν την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα που βρίσκεται στον πυρήνα του διεθνούς Κινήματος Invictus», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ο Χάρι θα δώσει το «παρών» και στην παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδρύματος, με την ονομασία «INSPIRE».

 

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