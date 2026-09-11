Ποιες θα είναι οι πρώτες επίσημες εμφανίσεις του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο

Τις πρώτες του εμφανίσεις ετοιμάζει ο πρίγκιπας Χάρι στο Λονδίνο μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ. Ο ίδιος, αν και δεν έχει πλέον τα βασιλικά του καθήκοντα και δεν θα έχει συνοδεία από τη βασιλική φρουρά θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής των πρώτων «Invictus Spirit Awards» στις 17 Σεπτεμβρίου, καθώς και στα ετήσια βραβεία «WellChild» τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 21 του ίδιου μήνα.

Συγκεκριμένα, τα νεοσύστατα βραβεία «Invictus Spirit» «θα τιμήσουν πρόσωπα, οργανισμούς και κοινότητες που ενσαρκώνουν την ανθεκτικότητα, την προσφορά και το αδάμαστο πνεύμα που βρίσκεται στον πυρήνα του διεθνούς Κινήματος Invictus», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα, ο Χάρι θα δώσει το «παρών» και στην παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος του ιδρύματος, με την ονομασία «INSPIRE».