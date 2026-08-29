Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ο σημαντικός ρόλος που έχει παίξει η βασίλισσα Καμίλα στη σχέση του βασιλιά Καρόλου με τους Σάσεξ

Πριν από λίγες ημέρες ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μετακόμισαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα παιδιά τους. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα γνωστά για τη νέα ζωή των Σάσεξ, η Daily Mail με τον συγγραφέα και ειδικό σε θέματα που αφορούν την βρετανική βασιλική οικογένεια Andrew Lownie, φέρνουν στο επίκεντρο ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο σε όσα θα γίνουν στη συνέχεια, τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με τον Andrew Lownie, η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά Κάρολου, είναι πολύ κοντά με την σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον. Παράλληλα, δηλώνει ότι η βασίλισσα «ενισχύει την αποφασιστικότητα του Καρόλου» να θέσει σαφή όρια στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν αυτή την εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ, για αυτό που αναμένεται να είναι μια «παρατεταμένη παραμονή» στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, έχουν εγγραφεί σε σχολείο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, παρόλο που έχει υποστηριχθεί ότι ο βασιλιάς ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις τρεις ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η είδηση, ο ειδικός στα βασιλικά θέματα εξηγεί ότι: «Ο βασιλιάς και ο πρίγκιπας της Ουαλίας γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό το σχέδιο των Σάσεξ να επιστρέψουν στη Βρετανία, αλλά τους έχει εξυπηρετήσει να κρατήσουν αποστάσεις, ενώ παράλληλα δοκιμάζεται η αντίδραση της κοινής γνώμης».

Πρόσθεσε ότι το πριγκιπικό ζευγάρι της Ουαλίας, «ανησυχεί» πως ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, οι οποίοι θα ζήσουν σε μια μη βασιλική κατοικία έξω από το Λονδίνο, επιδιώκουν τους ρόλους του «μισοί μέσα, μισοί έξω» από τη βασιλική οικογένεια — δηλαδή το μοντέλο που αρχικά εγκατέλειψαν όταν αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια.

«Έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα του βασιλιά να θέσει σαφή όρια στον Χάρι και τη Μέγκαν»

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, ενώ η άφιξή τους δημιουργεί τον κίνδυνο να υπάρξουν «δύο ανταγωνιστικές αυλές», δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμφιβολία για το πού βρίσκονται οι προτιμήσεις της βασίλισσας.

«Η βασίλισσα, η οποία είναι πολύ κοντά στην Κέιτ, έχει ενισχύσει την αποφασιστικότητα του βασιλιά να θέσει σαφή όρια στον Χάρι και τη Μέγκαν», υποστήριξε.

«Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη οικογενειακή διχόνοια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς έχει χειριστεί το ζήτημα των Σάσεξ, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του “πολύ λίγο, πολύ αργά” όσον αφορά τον απαξιωμένο πρώην πρίγκιπα Άντριου και την οικογένειά του».

Η Daily Mail επικοινώνησε με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Παλάτι του Κένσινγκτον, ζητώντας σχόλιο.

Με βάση το μέσο, ίσως η στάση της βασίλισσας να μην προκαλεί έκπληξη, δεδομένου του «ιδιαίτερα μη κολακευτικού» τρόπου με τον οποίο ο δεύτερος γιος του μονάρχη την παρουσίασε στο βιβλίο του «Spare», καθώς και σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις με τις οποίες προώθησε το βιβλίο του.

Όταν τελικά συναντήθηκαν ξανά τον περασμένο μήνα, πηγές δήλωσαν στη Daily Mail ότι το κλίμα ήταν «ευγενικό, χωρίς καμία εκατέρωθεν μομφή».

Η βασίλισσα Καμίλα ήταν μαζί με τον βασιλιά, καθώς υποδέχθηκαν τους Σάσεξ, μαζί με τα εγγόνια τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, για τσάι στην κατοικία του μονάρχη στο Γκλόστερσιρ. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ωστόσο, επέλεξαν να μην παρευρεθούν στη συνάντηση, προτιμώντας να παρακολουθήσουν έναν φιλανθρωπικό αγώνα πόλο.

Ωστόσο, ο Χάρι δεν θα πρέπει ακόμη να εκλάβει το «αμετακίνητο χαμόγελο» της βασίλισσας ως ένδειξη συγχώρεσης, υποστήριξε ο Andrew Lownie. Ο συγγραφέας ανέφερε ότι η βασίλισσα Καμίλα έχει έρθει «πολύ κοντά στην Κέιτ» τα χρόνια που ακολούθησαν το Megxit, ενώ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τον μικρότερο γιο του βασιλιά και τη σύζυγό του.