Κως: Συνελήφθη 36χρονος για ηλεκτροσυγκόλληση σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω συνέλαβαν έναν 36χρονο ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή ήταν πολύ υψηλός (κατηγορία 4).

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Φωτιά, δάσος, Πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση.
  • Οι εργασίες εκτελούνταν σε ημέρα πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4), κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.
  • Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση, ενώ στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.

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