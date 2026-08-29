Πυροσβεστική: Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ τέσσερις παραμένουν σε εξέλιξη. Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με την Πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των υποδείξεων.

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Επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε έξι περιφέρειες
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.
  • Από αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις (4).
  • Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία και Κλιμάκια της Δ.Α.Ε.Ε. διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών. Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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Συνολικά 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις (4).

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Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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