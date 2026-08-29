Ελληνικό: Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια από εγκαταστάσεις της ΥΠΑ – Προορίζονταν για το σύστημα τηλεπικοινωνιών (VCRS)

Άγνωστοι έκλεψαν καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) από τις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο Ελληνικό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΥΠΑ, Εγκαταστάσεις, Ελληνικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), έκλεψαν άγνωστοι από τις παλιές εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στο Ελληνικό.
  • Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου. Οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κόβουν την περίφραξη και να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.
  • Οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μερικά μέτρα του καλωδίου οπτικών ινών που προοριζόταν για την εγκατάσταση του VCRS και στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καλώδια οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS), έκλεψαν άγνωστοι από τις παλιές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο Ελληνικό.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, οι δράστες έχουν καταγραφεί απο κάμερες ασφαλείας να κόβουν την περίφραξη και να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.

Οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μερικά μέτρα του καλωδίου οπτικών ινών που προοριζόταν για την εγκατάσταση του VCRS και στη συνέχεια διέφυγαν με το όχημά τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ποσότητα του καλωδίου  που εκλάπη δεν αναμένεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα του έργου για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS).

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ