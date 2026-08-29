Μη κρατικά πανεπιστήμια: Νέος έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις άδειες σε Keele και York

Σε φάση νέου ελέγχου από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) περνούν τα παραρτήματα του βρετανικού Πανεπιστημίου Keele στην Αθήνα και του City, του ευρωπαϊκού παραρτήματος του Πανεπιστημίου York στη Θεσσαλονίκη μετά την τελευταία απόφαση του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να λειτουργήσουν σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωση την άδεια λειτουργίας τους.

Στα δυο παραρτήματα χορηγήθηκε εκ νέου χθες άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, μετά την επανεξέταση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας.

Το παράρτημα του Keele στην Αθήνα διαθέτει τρεις σχολές, Νομικής, Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αντίστοιχα, το City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου York στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με τρεις σχολές: Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μετά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που είχαν τεθεί από τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα κτιριακά ζητήματα των δύο παραρτημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο ιδρύματα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να θεραπευτούν τα νομικά ζητήματα που είχαν προκύψει.

Σε επανέλεγχο τα προγράμματα σπουδών

Βέβαια, η επαναχορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επόμενο βήμα αποτελεί η δεύτερη φάση της επαναξιολόγησης, η οποία αφορά τα προγράμματα σπουδών.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καλείται να αξιολογήσει κατά πόσο τα προγράμματα που προσφέρουν τα δύο παραρτήματα πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, εκκρεμεί η εξέλιξη και για το τρίτο από τα ξένα πανεπιστήμια που είχε βρεθεί αντιμέτωπο με την ακύρωση της άδειάς του. Πρόκειται για το παράρτημα του Anatolia στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.

Έτσι, μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διαδικασία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προχωρά εκ νέου, με τις κτιριακές και διοικητικές εκκρεμότητες να εξετάζονται σε πρώτο στάδιο και τα προγράμματα σπουδών να αποτελούν πλέον το επόμενο κρίσιμο πεδίο αξιολόγησης.

ΠΑΣΟΚ: Η παραγγελιά εξετελέσθη

«Η παραγγελιά εξετελέσθη», είναι το σκωπτικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

Την Τρίτη η Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε δημόσια ότι το Keele και το York θα επανακτήσουν τις άδειές τους μέσα σε λίγες ημέρες. Ουσιαστικά έδωσε δημόσια παραγγελιά στις αρμόδιες επιτροπές να επανεκδώσουν εσπευσμένα τις ακυρωθείσες από το ανώτατο δικαστήριο άδειες. Την Παρασκευή το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η παραγγελιά εξετελέσθη και οι άδειες χορηγήθηκαν εκ νέου.

Ο δημόσιος εμπαιγμός και η περιφρόνηση κάθε θεσμικής και διοικητικής νομιμότητας συνεχίζεται με τον ισχυρισμό του υπουργείου ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας «εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας.

Ως διοικητική διαδικασία προφανώς εννοούν την συμμόρφωση των επιτροπών στο δημόσιο «αποφασίζουμε και διατάσσουμε» της υπουργού.

Όμως, οι αποφάσεις του ΣτΕ δεν αποτελούν μια ενοχλητική γραφειοκρατική εκκρεμότητα. Εντόπισαν συγκεκριμένες πλημμέλειες στη διαδικασία αδειοδότησης και πιστοποίησης. Η αυτονόητη απάντηση μιας συντεταγμένης Πολιτείας θα ήταν προσεκτική και πλήρης συμμόρφωση, ουσιαστικός επανέλεγχος και ανεπηρέαστη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Η Κυβέρνηση επέλεξε κάτι διαφορετικό: αγώνα ταχύτητας για να επανέλθουν, το συντομότερο δυνατόν, τα πράγματα εκεί ακριβώς όπου βρίσκονταν πριν από τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ.

Η συμμόρφωση στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν είναι άσκηση ταχύτητας πώς θα τις παρακάμψουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Σε μια Δημοκρατία είναι θεμελιώδης υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας.

Το δικαίωμα των φοιτητών να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς αναστάτωση, δεν αμφισβητείται. Αμφισβητείται όμως ο τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να το διασφαλίσει: με προαποφασισμένα αποτελέσματα αντί για ουσιαστικό έλεγχο. Γιατί αν οι πλημμέλειες δεν θεραπευτούν στην πραγματικότητα, η επόμενη δικαστική προσφυγή δεν θα αργήσει — και τότε το κόστος για τους ίδιους τους φοιτητές θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ζητάμε από την Υπουργό Παιδείας να δημοσιοποιήσει το πλήρες σκεπτικό και τα πρακτικά των αποφάσεων επαναδειοδότησης, ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι θεραπεύτηκαν οι πλημμέλειες που εντόπισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΣΥΡΙΖΑ: Η υπουργός Παιδείας αγνοεί επιδεικτικά την απόφαση του ΣτΕ

«Μνημείο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», συνιστά σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ η επανέκδοση των αδειών λειτουργίας δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το υπουργείο Παιδείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η επανέκδοση των αδειών λειτουργίας δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων από το υπουργείο Παιδείας, τα οποία ήταν ανάμεσα σε αυτά που είχε ακυρώσει τη λειτουργία τους η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποτελεί μνημείο πολιτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Μέσα σε δεκαπέντε μέρες, λοιπόν, η κυβέρνηση… πρόλαβε και να εξετάσει την απόφαση του ΣτΕ αλλά και να προχωρήσει την επαναδειοδότηση, την οποία, άλλωστε, είχε προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη πριν λίγες μέρες.

Η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για το νομικό πλαίσιο και για τον θεσμό της Δικαιοσύνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας. Είναι πλέον φανερό πως το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πάση θυσία επιβολή των ιδιωτικών συμφερόντων και η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η μόνη σοβαρή απάντηση για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας είναι η ολόπλευρη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερασπίζεται ένα ισχυρό, δημοκρατικό και πραγματικά δημόσιο πανεπιστήμιο, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, σύγχρονες υποδομές, δωρεάν πρόσβαση στη γνώση και ουσιαστική μέριμνα για τους φοιτητές».