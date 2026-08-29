Ελληνοτουρκικά: Η νέα πρόκληση της Άγκυρας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και η αυστηρή απάντηση της Αθήνας – «Αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός»

Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Τουρκίας, με την Άγκυρα να θέτει εκ νέου ζήτημα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, αντιδρώντας στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Οντζού Κετσελί, το βράδυ της Παρασκευής (29/8) υποστήριξε ότι το ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας».

Μάλιστα επανέφερε το ζήτημα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, κάνοντας λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Οντζού Κετσελί:

«Σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα :

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, που ανακοινώθηκε σήμερα (28 Αυγούστου) από την Ελλάδα κατά τρόπο που καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών σχηματισμών των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Με αυτή την ευκαιρία, ως Τουρκία, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι διατηρούμε τη στάση μας ως προς το ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών του 2023 περί Φιλίας και Καλής Γειτονίας, και ότι είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».

Yunanistan Tarafından İlan Edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi Hakkında: Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla… — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@oncukeceli) August 28, 2026

ΥΠΕΞ: «Αβάσιμος και απαράδεκτος ισχυρισμός»

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση» απάντησε το μεσημέρι του Σαββάτου το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό» προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.