Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από το πρώτο της ραντεβού με τον Φώτη Μπερνάντο – «Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου…»

Σαν σήμερα (29/8), πριν από 13 χρόνια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βγήκε το πρώτο της ραντεβού με τον Φώτη Μπερνάντο. Το αγαπημένο ζευγάρι έκτοτε πορεύεται μαζί στη ζωή, ενώ έχει αποκτήσει και δύο κόρες. Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, η επιτυχημένη καλλιτέχνις έκανε μία ρομαντική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram.

Σε αυτή, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μίλησε και για την παράδοση που έχουν δημιουργήσει με τον σύζυγό της, κάθε χρόνο στην επέτειο του πρώτου τους ραντεβού, να πηγαίνουν στο μαγαζί που είχαν βγει τότε.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια έγραψε: «13 χρόνια απ’ το πρώτο μας ραντεβού. Κάθε χρόνο, την ίδια ώρα ξαναβγαίνουμε ραντεβού στο ίδιο μέρος, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και κάνουμε τον απολογισμό μας.

Και κάθε χρόνο καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Αγαπιόμαστε βαθιά, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλο, σεβόμαστε τα ελαττώματα ο ένας του άλλου και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γινόμαστε καλύτεροι… ο ένας για τον άλλο και πλέον και οι δυο μαζί για τα κορίτσια μας.

Σ’ αγαπώ φως της ζωής μου. Σ’ έβλεπα να με πλησιάζεις σαν σήμερα πριν 13 χρόνια και το ένα λεπτό που έκανες να διασχίσεις το δρόμο, έλεγα από μέσα μου, αυτός είναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Είχα δίκιο».