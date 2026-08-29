Τραγωδία στην Κύπρο: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία – Επέβαινε σε σκάφος που βυθίστηκε στο Κάβο Γκρέκο – ΒΙΝΤΕΟ

Φονικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας που χτύπησε την Κύπρο, καθώς οι ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με το philenews, το απόγευμα είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση προς εντοπισμό του 76χρονου, αφότου διασώθηκαν άλλα πέντε άτομα που επέβαιναν σε τρία σκάφη. Ο άντρας εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

, τα δύο πρόσωπα που νοσηλεύονται είναι και οι δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο δεύτερο σκάφος που βυθίστηκε, μαζί με τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο σκάφος που βυθίστηκε, μαζί με τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του. Πηγές από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια.

Ο 76χρονος Ελληνοκύπριος φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΚΣΕΔ αφού κινδύνευαν να βυθιστούν τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό και διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό.

Εκεί έσπευσαν άκατοι, αλλά και ελικόπτερο που διέσωσε δύο πρόσωπα από δεύτερο σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε και ο άτυχος άντρας. Το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια και ο άνδρας θεωρήθηκε αγνοούμενος, γι’ αυτό και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του. Ταυτόχρονα διασώθηκαν άλλα δύο πρόσωπα από τρίτο σκάφος, το οποίο κινδύνεψε να βυθιστεί.

Οι έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν αύριο, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Στην περιοχή θα βρεθούν με το πρώτο φως της ημέρας, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και μέλη του Τμήματος Αλιείας, οι οποίοι θα διενεργήσουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

πηγή βίντεο: philenews.com