Ντίμης Μαυρόπουλος: Θλίψη στην Κύπρο για τον γνωστό επιχειρηματία που «έσβησε» στη θάλασσα – Επέβαινε σε σκάφος που βυθίστηκε στο Κάβο Γκρέκο

Θλίψη στην Κύπρο για τον γνωστό επιχειρηματία από τη Λεμεσό, Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο σκάφος, στο οποίο επέβαινε μαζί με τη σύντροφο και την κόρη του, και το οποίο βυθίστηκε στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με το philenews, το απόγευμα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση καθώς τουλάχιστον σκάφη που βρίσκονταν Κάβο Γκρέκο λόγω της έντονης θαλασσοταραχής προσέκρουσαν σε βράχια και βυθίστηκαν. Από τα σκάφη διασώθηκαν πέντε άτομα ενώ οι διασώστες εντόπισαν τον 76χρονο Ελληνοκύπριο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο σκάφος που βυθίστηκε, μαζί με τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός. Πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του. Πηγές από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια.

Ο 76χρονος Ελληνοκύπριος φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΚΣΕΔ αφού κινδύνευαν τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό και διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό.

Εκεί έσπευσαν άκατοι, αλλά και ελικόπτερο που διέσωσε δύο πρόσωπα από δεύτερο σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε και ο άτυχος άντρας. Το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια και ο άνδρας θεωρήθηκε αγνοούμενος, γι’ αυτό και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του. Ταυτόχρονα διασώθηκαν άλλα δύο πρόσωπα από τρίτο σκάφος, το οποίο κινδύνεψε να βυθιστεί.

Οι έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν την Κυριακή, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Στην περιοχή θα βρεθούν με το πρώτο φως της ημέρας, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες και μέλη του Τμήματος Αλιείας, οι οποίοι θα διενεργήσουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τις δραματικέ στιγμές στο Κάβο Γκρέκο

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη.

Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων.

Η σχέση του με το αυτοκίνητο πάει πολύ πίσω, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986, όταν κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

πηγή φωτογραφιών και βίντεο: philenews.com