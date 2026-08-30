Μακάβριο εύρημα στην Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο σπίτι του

Τη σορό ενός άνδρα, περίπου 50 ετών, εντόπισαν αστυνομικοί μέσα σε κατοικία στην Ιεράπετρα, έπειτα από καταγγελίες για έντονη δυσοσμία. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ εκτιμάται ότι ο θάνατος είχε σημειωθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή μεταξύ των Εργατικών Κατοικιών και της Καλλιθέας, βόρεια της Ιεράπετρας. Οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για την έντονη οσμή που προερχόταν από το συγκεκριμένο σπίτι και έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί, αφού εισήλθαν στην κατοικία, εντόπισαν στο εσωτερικό τη σορό του άνδρα και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Ιεράπετρα. Ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ είχε νοσηλευτεί πρόσφατα στο ΠΑΓΝΗ λόγω κίρρωσης του ήπατος.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε θάνατο που ενδέχεται να συνδέεται με τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο άνδρας φέρεται να ζούσε μόνος, ενώ η κατοικία στην οποία διέμενε βρισκόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κακή κατάσταση.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, όπου θα διενεργηθούν νεκροψία-νεκροτομή και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και στις συνθήκες του θανάτου.