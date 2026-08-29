Μαραθιά: Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό σε παραλία – «Εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα δύο 24ωρα»

Ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς Ηλείας παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Τα επόμενα δύο 24ωρα κρίνονται εξαιρετικά σημαντικά για την πορεία της υγείας του

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Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς Ηλείας, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
  • Το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζει την κατάστασή του κρίσιμη, με τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη να δηλώνει ότι «τα επόμενα δύο 24ωρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα» λόγω των πνευμόνων και του εγκεφάλου.
  • Οι λιμενικές αρχές στην Ηλεία συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό, το οποίο συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία της Μαραθιάς, όταν το αγόρι φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλείας το απόγευμα της Παρασκευής. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από το ιατρικό προσωπικό του ιδρύματος.

Τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη και τους συνεργάτες του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ απασχολούν δύο ζητήματα: οι πνεύμονες από τους οποίους εξακολουθεί να γίνεται αφαίρεση του νερού που ήπιε το παιδί και ο εγκέφαλός του.

O 9χρονος υποβλήθηκε σε δύο αξονικές τομογραφίες για να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οίδημα στον εγκέφαλό του. Ο Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι τα επόμενα δύο 24ωρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και στο διάστημα αυτό το παιδί θα παραμείνει σε βαθιά καταστολή.

Παράλληλα, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ενημερώνουν και τις λιμενικές αρχές στην Ηλεία, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, όταν το 9χρονο αγόρι μετά από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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