Μαραθιά: Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνευσε με πνιγμό σε παραλία – «Εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα δύο 24ωρα»

Διασωληνωμένος παραμένει ο 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία Μαραθιάς της Ηλείας το απόγευμα της Παρασκευής. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη από το ιατρικό προσωπικό του ιδρύματος.

Τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη και τους συνεργάτες του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ απασχολούν δύο ζητήματα: οι πνεύμονες από τους οποίους εξακολουθεί να γίνεται αφαίρεση του νερού που ήπιε το παιδί και ο εγκέφαλός του.

O 9χρονος υποβλήθηκε σε δύο αξονικές τομογραφίες για να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οίδημα στον εγκέφαλό του. Ο Ανδρέας Ηλιάδης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι τα επόμενα δύο 24ωρα είναι εξαιρετικά κρίσιμα και στο διάστημα αυτό το παιδί θα παραμείνει σε βαθιά καταστολή.

Παράλληλα, οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ενημερώνουν και τις λιμενικές αρχές στην Ηλεία, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλεία, όταν το 9χρονο αγόρι μετά από βουτιές στη θάλασσα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Πύργου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.