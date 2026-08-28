Μαραθιά: Διασωληνωμένος 8χρονος που κατάπιε νερό, ενώ έκανε βουτιές στη θάλασσα – Η συγκλονιστική ανάρτηση του γιατρού

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς, όπου ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε ενώ έκανε βουτιές στη θάλασσα μαζί με άλλα παιδιά της ηλικίας του.

Σύμφωνα με το Tempo24.news, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας του να επιδεινωθεί. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον 8χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του παιδιού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από το στομάχι του απομακρύνθηκε μεγάλη ποσότητα νερού.

Ο 8χρονος διασωληνώθηκε και, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο.

Η ανάρτηση του γιατρού που συμμετείχε στην αντιμετώπιση του περιστατικού

Ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην αντιμετώπιση του περιστατικού, περιέγραψε σε ανάρτησή του τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά την προσπάθεια των γιατρών να βοηθήσουν το παιδί.

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει! Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε!», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο γιατρός περιέγραψε τη βελτίωση που παρουσίασε η κατάσταση του 8χρονου μετά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού. «Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόση δικαίωση για έναν γιατρό, ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία!!!», έγραψε.

Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ανακούφιση και τη συγκίνησή του μετά την ανταπόκριση του παιδιού. «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει… Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά, να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω… Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου!!!»