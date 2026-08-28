Ουκρανία: Εφιαλτική ημέρα ρωσικών επιθέσεων – Συγκλονιστικό βίντεο από χτύπημα drone σε ηλικιωμένο ζευγάρι

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Μία από τις πιο εφιαλτικές ημέρες από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έζησε το Κίεβο, καθώς στις 27 Αυγούστου οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν 13 φορές μέσα σε μόλις 24 ώρες, αριθμός-ρεκόρ για την ουκρανική πρωτεύουσα από τον Φεβρουάριο του 2022.

Συνολικά, οι κάτοικοι του Κιέβου πέρασαν 872 λεπτά, σχεδόν 15 ώρες, υπό συναγερμό, ενώ οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέχρι το πρωί της 28ης Αυγούστου είχαν σημάνει άλλοι οκτώ συναγερμοί, καθώς drones, βαλλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι cruise συνέχιζαν να απειλούν την πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιφέρεια.

Ο προηγούμενος ημερήσιος «μαύρος» απολογισμός είχε καταγραφεί την 1η Μαρτίου 2022, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής, όταν είχαν σημάνει 12 συναγερμοί μέσα σε μία ημέρα.

164 drones μέσα σε μία νύχτα

Η Ρωσία εξαπέλυσε 164 drones τύπου Shahed εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την 28η Αυγούστου, περίπου τα μισά από τα οποία ήταν αεριωθούμενα, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αεράμυνα ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 137 drones, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 16 τοποθεσίες και συντρίμμια έπεσαν σε άλλες τέσσερις. Μέχρι τις 09:00 τοπική ώρα, τουλάχιστον δέκα drones παρέμεναν στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Ο απολογισμός σε ολόκληρη τη χώρα ήταν βαρύς: τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν μέσα σε μία ημέρα από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Αποθήκες, σπίτια και σχολεία στο στόχαστρο

Στην περιφέρεια του Κιέβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στις νυχτερινές επιθέσεις. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ρωσικά drones έπληξαν αποθήκες ουκρανικών επιχειρήσεων, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 14 αποθήκες, 16 σπίτια και τρεις πολυκατοικίες.

Russia is now attacking only civilian targets.

The moment of the attack on Vyshneve in the Kyiv region. pic.twitter.com/7jF8u3ELmm — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 28, 2026

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που χτυπήθηκαν ήταν και αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν βιβλία για την αλυσίδα βιβλιοπωλείων Readeat, το Book.ua και αρκετούς ουκρανικούς εκδοτικούς οίκους.

Μέσα στο ίδιο το Κίεβο αναφέρθηκαν ζημιές σε δύο σχολεία, στις συνοικίες Ποντίλσκι και Σεβτσενκίβσκι, ενώ φωτιά ξέσπασε κοντά στο στάδιο Βαλέρι Λομπανόβσκι. Drone έπεσε επίσης σε κεντρικό δρόμο της συνοικίας Χολοσίιβσκι, ενώ τετραώροφο κτίριο κατοικιών υπέστη ζημιές στην Ποντίλσκι.

Φονικά πλήγματα από το Χάρκοβο μέχρι τη Ζαπορίζια

Οι επιθέσεις εκτείνονταν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Στην περιφέρεια Σούμι, μία 54χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από επίθεση drone και ένας 61χρονος από ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί. Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Σινελνίκοβε, ενώ οκτώ είχαν τραυματιστεί την προηγούμενη ημέρα σε επιθέσεις στη Νικόπολη και την κοινότητα Ποκρόβσκε.





Drone χτύπησε υπεραγορά στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, μία γυναίκα σκοτώθηκε και έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 53 οικισμούς μέσα σε μία ημέρα.

Το πρωί της 28ης Αυγούστου, ρωσικό drone έπληξε υπεραγορά Epicenter στην πόλη της Ζαπορίζια, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

🔴 A Russian attack damaged the Epicentr shopping center in Zaporizhzhia, leaving at least one person injured. pic.twitter.com/QqlYRlDyiR — UNITED24 Media (@United24media) August 28, 2026

Η τραγωδία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού

Μέσα στη δίνη των επιθέσεων, μία ακόμη ανθρώπινη ιστορία καταγράφει το τίμημα του πολέμου. Σύμφωνα με το UNITED24 Media, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι προσπαθούσε να εγκαταλείψει την Ντρουζκίβκα, έχοντας μαζί του τα προσωπικά του αντικείμενα και τα έγγραφά του, όταν ρωσικό FPV drone έπληξε σημείο κοντά τους.

Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο γιος τους άκουσε τις κραυγές τους και έτρεξε να τους βοηθήσει, ενώ Ουκρανοί διασώστες και υγειονομικοί τούς παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και χρησιμοποίησαν επίγειο ρομποτικό σύστημα για την απομάκρυνσή τους.

Η γυναίκα, ωστόσο, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

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Παραλύει η καθημερινότητα υπό τις σειρήνες

Οι πολύωροι συναγερμοί προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Δρομολόγια παρουσίασαν καθυστερήσεις ακόμη και αρκετών ωρών εξαιτίας των επανειλημμένων εκκενώσεων λόγω της απειλής των drones. Η Ukrzaliznytsia προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον ακόμη μία ημέρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακυρωθεί δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων.

«Αυτό που έζησε το Κίεβο στις 27 Αυγούστου δείχνει έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί τα όπλα της για να διαταράξει τη ζωή των αμάχων: επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις drones που κρατούν μια πόλη εκατομμυρίων υπό απειλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.