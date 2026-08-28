Τρόμος στον Μαραθώνα: Φίδι δάγκωσε 14χρονο και μωρό 18 μηνών στην αυλή του σπιτιού τους

Τρόμος στον Μαραθώνα, καθώς ένα φίδι δάγκωσε ένα 14χρονο αγόρι και ένα μωρό 18 μηνών, ενώ βρίσκονταν στην αυλή του σπιτιού τους.

Σύμφωνα με το MEGA, το 18 μηνών αγοράκι έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του στον Μαραθώνα όταν μία οχιά το δάγκωσε. Στην συνέχεια το φίδι δάγκωσε και το 14χρονο αδελφάκι του, το οποίο πήγε να τραβήξει τον μωράκι μακριά από το ερπετό.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν από συγγενείς τους στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Στο 18 μηνών αγοράκι χορηγήθηκε το αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς και νοσηλεύεται στην εντατική, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.