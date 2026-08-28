Κεφαλονιά: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή που διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ’ εξακολούθηση

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική αστυνομία, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλληνίας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες του προπονητή, ο οποίος συνελήφθη στην Κεφαλονιά την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Σε βάρος του 30χρονου προπονητή ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα του βιασμού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατά συρροή, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή – πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο, παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Π.Κ. κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση (με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων), με δράστη παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευτεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσσει έστω και προσωρινά.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 30χρνου, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Δείτε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες του 30χρονου προπονητή ΕΔΩ