Ένταση μεταξύ Τουρνά-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τις πυρκαγιές: «Υφίσταμαι συστηματικό bullying» – «Αυτά μάθατε να λέτε στον στρατό;»

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε σήμερα στη Βουλή, μεταξύ του Ευάγγελου Τουρνά, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Οι δυο τους είχαν έναν πολύ έντονο διάλογο με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να επιχειρεί να μιλήσει για τρομακτικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας κα Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί την κυβέρνηση για ανικανότητα και για ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων. Η ένταση ήταν τέτοια που ο κ. Τουρνάς ζήτησε από το προεδρείο να τον προστατεύσει από το συστηματικό μπούλινγκ που όπως είπε δέχεται και την κα Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Αυτά μάθατε να λέτε στον στρατό;».

Στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Τουρνάς μίλησε για ένα εφιαλτικό καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη. Υποστήριξε ότι σε μια Ευρώπη που φλέγεται, με πρωτόγνωρες συνθήκες η Ελλάδα είχε πάνω από 900 πυρκαγιές τον Αύγουστο. Ανέφερε πως στην Ισπανία κάηκαν τρία εκατομμύρια στρέμματα , στη Γαλλία ένα εκατομμύριο, στην Ιταλία 900.000 στρέμματα ενώ και η Ελλάδα επλήγη με εκατοντάδες χιλιάδες καμμένα στρέμματα.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη η κα Κωνσταντοπούλου φωνάζοντας: «Με εννέα νεκρούς, με ρεκόρ καμένων εκτάσεων και με ρεκόρ νεκρών. Και επιχαίρετε; Δεν ντρέπεστε λίγο; Πείτε μας τι έγινε στον Άγιο Βασίλειο. Ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες;».

Ο κ. Τουρνάς συνέχισε λέγοντας ότι όντως στον Άγιο Βασίλειο, στο Πόρτο Γερμενό θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Όπως είπε ήταν μια περίκλειστη περιοχή, χτισμένη ανάμεσα σε χαράδρες με έναν δρόμο εισόδου και έναν εξόδου. Ωστόσο η άμεση αποστολή μηνυμάτων 112 και η επιχείρηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών έσωσε την κατάσταση. Η κ. Κωνσταντοπούλου τον διέκοψε με φωνές.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος: