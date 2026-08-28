Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές σε σπίτια, πάνω από 130.000 ευρώ η λεία – Πώς δρούσε

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Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σε κατοικίες στην Αττική, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση συνελήφθη, δυνάμει εντάλματος, το μεσημέρι της 22ας Αυγούστου 2026, στην περιοχή των Καμινίων, μία 23χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Ο τρόπος δράσης της ομάδας

Η προανακριτική έρευνα και η συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων και άλλων στοιχείων οδήγησαν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακό» όχημα για τις μετακινήσεις τους. Αφού εισέρχονταν σε κατοικίες, αφαιρούσαν αντικείμενα μεγάλης αξίας και στη συνέχεια τα παρέδιδαν προς εκποίηση σε ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ενεχυροδανειστήριο, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

23.000 ευρώ ,

, 165 γραμμάρια χρυσού , εκτιμώμενης αξίας 13.000 ευρώ ,

, εκτιμώμενης αξίας , πλήθος κοσμημάτων.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο κατοικίες μελών της εγκληματικής ομάδας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.900 ευρώ ,

, πλήθος κοσμημάτων ,

, ένα κινητό τηλέφωνο ,

, το «επιχειρησιακό» όχημα που χρησιμοποιούσε η ομάδα.

Τρεις κλοπές με λεία άνω των 130.000 ευρώ

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Νέο Φάληρο, Βάρκιζα και Ωρωπό.

Η συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας από τις συγκεκριμένες υποθέσεις ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Η 23χρονη συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.