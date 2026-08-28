Συναγερμός στη Μύκονο – Άγριος καβγάς έξω από σούπερ μάρκετ

Σήμερα προκλήθηκε αναστάτωση στη Μύκονο, όταν σημειώθηκε άγριος καβγάς μεταξύ δύο ανδρών έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την περισυλλογή στοιχείων, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Μύκονος
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Μύκονο, όταν σημειώθηκε επεισόδιο με άγριο καβγά μεταξύ δύο ανδρών ακριβώς έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού.
  • Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περισυλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
  • Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα αναζητούν και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στη Μύκονο, όταν σημειώθηκε επεισόδιο με άγριο καβγά μεταξύ δύο ανδρών ακριβώς έξω από γνωστό σούπερ μάρκετ του νησιού.

Το συμβάν συνέβη μπροστά στα μάτια έντρομων υπαλλήλων και καταναλωτών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη συμπλοκή δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν την περισυλλογή στοιχείων για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μεταξύ των ευρημάτων στο σημείο του επεισοδίου περιλαμβάνεται και ένα κράνος, το οποίο βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος.

Οι Αρχές συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα αναζητούν και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό.

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