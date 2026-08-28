Conference League: Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό.
Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase και μπήκαν στην κλήρωση από το “pot 2”. Σε αντίθεση με το Champions League και το Europa League, το πρόγραμμα της League Phase του Conference League περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις για κάθε ομάδα.
Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει έξι διαφορετικούς αντιπάλους, με τρία παιχνίδια εντός και τρία εκτός έδρας.
Η 1η αγωνιστική διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου 2026 και η τελευταία στις 17 Δεκεμβρίου 2027.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Conference League, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08).
Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase:
- Φράιμπουργκ (εκτός)
- Μπράιτον (εντός)
- Μπόρατς (εντός)
- Καϊράτ (εκτός)
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός)
- Νόρτζελαντ (εκτός)
Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Conference League
League Phase
- 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
Playoffs
- 1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027
- 2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16
- 1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027
- 2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
- 1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027
- 2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
- 1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027
- 2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
- 2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη
Το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι του Conference League
Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μία ενιαία βαθμολογία όλες μαζί.
Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε έξι ομάδες, δίνοντας συνολικά έξι παιχνίδια, τρία εντός και τρία εκτός έδρας.
Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16.
Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.
Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.
Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.