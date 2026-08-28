Conference League: Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

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Τους έξι αντιπάλους του στη League Phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28/8) στο Μονακό.

Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase και μπήκαν στην κλήρωση από το “pot 2”. Σε αντίθεση με το Champions League και το Europa League, το πρόγραμμα της League Phase του Conference League περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις για κάθε ομάδα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει έξι διαφορετικούς αντιπάλους, με τρία παιχνίδια εντός και τρία εκτός έδρας.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται στις 15 Οκτωβρίου 2026 και η τελευταία στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Conference League, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08).

Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase:

Φράιμπουργκ (εκτός)

Μπράιτον (εντός)

Μπόρατς (εντός)

Καϊράτ (εκτός)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (εντός)

Νόρτζελαντ (εκτός)

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Conference League

League Phase

1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

15 Οκτωβρίου 2026 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

22 Οκτωβρίου 2026 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5 Νοεμβρίου 2026 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

26 Νοεμβρίου 2026 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

10 Δεκεμβρίου 2026 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

18 Φεβρουαρίου 2027 2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

11 Μαρτίου 2027 2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

8 Απριλίου 2027 2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

29 Απριλίου 2027 2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη

Το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι του Conference League

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μία ενιαία βαθμολογία όλες μαζί.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε έξι ομάδες, δίνοντας συνολικά έξι παιχνίδια, τρία εντός και τρία εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16.

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase.