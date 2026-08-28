Europa League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League, μετά τον αποκλεισμό του από τα προκριματικά του Champions League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ετοιμάζεται για τις ευρωπαϊκές της μάχες στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

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Ολυμπιακός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.
  • Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ετοιμαζόμενη για τις ευρωπαϊκές της μάχες.
  • Ανάμεσα στις ομάδες που θα κοντραριστούν με τον Ολυμπιακό είναι η Μίλαν, η Μαρσέιγ, η Ρεν και η Χοφενχάιμ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League. Μετά τον αποκλεισμό του από τα προκριματικά του Champions League, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ετοιμάζεται για τις ευρωπαϊκές της μάχες στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τα υπόλοιπα τέσσερα εκτός έδρας. Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα κοντραριστούν με τον Ολυμπιακό:

  • Μίλαν (εντός)
  • Μαρσέιγ (εκτός)
  • Σπάρτα Πράγας (εντός)
  • Ρεν (εκτός)
  • Γιαγκελόνια (εντός)
  • Τσέλιε (εκτός)
  • Χοφενχαϊμ (εντός)
  • Τορένσε (εκτός)

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08).

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League

League Phase

  • 1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027
  • 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

  • 1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027
  • 2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

  • 1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027
  • 2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

  • 1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027
  • 2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

  • 1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027
  • 2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη

 

Το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι του Europa League

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μία ενιαία βαθμολογία όλες μαζί.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ διαφορετικές ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα προκριθούν απευθείας στη φάση των 16.

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στη League Phase.

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