Europa League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase

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Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League. Μετά τον αποκλεισμό του από τα προκριματικά του Champions League, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τοποθετήθηκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και ετοιμάζεται για τις ευρωπαϊκές της μάχες στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Τέσσερα παιχνίδια θα διεξαχθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και τα υπόλοιπα τέσσερα εκτός έδρας. Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Αναλυτικά οι ομάδες που θα κοντραριστούν με τον Ολυμπιακό:

Μίλαν (εντός)

Μαρσέιγ (εκτός)

Σπάρτα Πράγας (εντός)

Ρεν (εκτός)

Γιαγκελόνια (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Χοφενχαϊμ (εντός)

Τορένσε (εκτός)

Οι αγώνες μας στη League Phase του UEFA Europa League! / @EuropaLeague: Our League Phase Fixtures!#OlympiacosFC #UEL pic.twitter.com/RcDvYgHIH2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 28, 2026

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, με τις ακριβείς ημέρες και ώρες των αναμετρήσεων, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχή Κυριακή (30/08).

Οι αναλυτικές ημερομηνίες του Europa League

League Phase

1η αγωνιστική: 16-17 Σεπτεμβρίου 2026

16-17 Σεπτεμβρίου 2026 2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

15 Οκτωβρίου 2026 3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

22 Οκτωβρίου 2026 4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5 Νοεμβρίου 2026 5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

26 Νοεμβρίου 2026 6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

10 Δεκεμβρίου 2026 7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

21 Ιανουαρίου 2027 8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027

Playoffs

1ος αγώνας: 18 Φεβρουαρίου 2027

18 Φεβρουαρίου 2027 2ος αγώνας: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16

1ος αγώνας: 11 Μαρτίου 2027

11 Μαρτίου 2027 2ος αγώνας: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ος αγώνας: 8 Απριλίου 2027

8 Απριλίου 2027 2ος αγώνας: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ος αγώνας: 29 Απριλίου 2027

29 Απριλίου 2027 2ος αγώνας: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

26 Μαΐου 2027 στη Φρανκφούρτη

Το σύστημα διεξαγωγής και το καλεντάρι του Europa League

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες. Οι ομάδες δεν θα μοιράζονται σε ομίλους, αλλά θα σχηματίζουν μία ενιαία βαθμολογία όλες μαζί.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ διαφορετικές ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα προκριθούν απευθείας στη φάση των 16.

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στη League Phase.