Παναθηναϊκός: Καταγγελία για επίθεση στον Κυριακόπουλο από τερματοφύλακα της Χράντετς – Κινήθηκε η διαδικασία στην UEFA

Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην UEFA για επίθεση του αναπληρωματικού τερματοφύλακα της Χράντετς στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Το περιστατικό, που συνέβη εντός αγωνιστικού χώρου, οδήγησε τους «πράσινους» να κινήσουν τις διαδικασίες, παρά την εκ των υστέρων απολογία του τερματοφύλακα, αναμένοντας πειθαρχικές κυρώσεις από την UEFA.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα περιστατικό που σημειώθηκε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, με την «πράσινη» ΠΑΕ να προχωρά σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA.
  • Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε φέρεται να επιτέθηκε στον Γιώργο Κυριακόπουλο.
  • Ο τερματοφύλακας της Χράντετς επικοινώνησε στη συνέχεια κατ’ ιδίαν με τον Κυριακόπουλο και του ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο στον Παναθηναϊκό εκτιμούν ότι το περιστατικό δύσκολα θα μείνει χωρίς συνέπειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα περιστατικό που σημειώθηκε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, με την «πράσινη» ΠΑΕ να προχωρά σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, κατά την πορεία των ποδοσφαιριστών προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε φέρεται να επιτέθηκε στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Το περιστατικό συνέβη στην πλευρά όπου βρίσκονταν οι Τσέχοι ποδοσφαιριστές, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των ανθρώπων του «Τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τους αρμόδιους της UEFA και έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επίσημη καταγγελία του συμβάντος, το οποίο θεωρούν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς σημειώθηκε εντός αγωνιστικού χώρου αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο τερματοφύλακας της Χράντετς επικοινώνησε στη συνέχεια κατ’ ιδίαν με τον Κυριακόπουλο και του ζήτησε συγγνώμη για την ενέργειά του.

Παρά την απολογία του πάντως, στον Παναθηναϊκό εκτιμούν ότι το περιστατικό δύσκολα θα μείνει χωρίς συνέπειες, με την UEFA να καλείται πλέον να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις.

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