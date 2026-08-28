Παναθηναϊκός: Καταγγελία για επίθεση στον Κυριακόπουλο από τερματοφύλακα της Χράντετς – Κινήθηκε η διαδικασία στην UEFA

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Στο επίκεντρο βρέθηκε ένα περιστατικό που σημειώθηκε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, με την «πράσινη» ΠΑΕ να προχωρά σε επίσημη καταγγελία προς την UEFA.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός, κατά την πορεία των ποδοσφαιριστών προς την εξέδρα όπου βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε φέρεται να επιτέθηκε στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Το περιστατικό συνέβη στην πλευρά όπου βρίσκονταν οι Τσέχοι ποδοσφαιριστές, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των ανθρώπων του «Τριφυλλιού».

💥☘️ Μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού τερματοφύλακας της Χράντετς Κράλοβε έκανε απρόκλητη επίθεση στον Γιώργο Κυριακόπουλο. Αποστολή στην Τσεχία: Σωτήρης Μυκονίου#paofc pic.twitter.com/WspGMfqROi — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2026

Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν τους αρμόδιους της UEFA και έχουν ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την επίσημη καταγγελία του συμβάντος, το οποίο θεωρούν ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς σημειώθηκε εντός αγωνιστικού χώρου αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο τερματοφύλακας της Χράντετς επικοινώνησε στη συνέχεια κατ’ ιδίαν με τον Κυριακόπουλο και του ζήτησε συγγνώμη για την ενέργειά του.

Παρά την απολογία του πάντως, στον Παναθηναϊκό εκτιμούν ότι το περιστατικό δύσκολα θα μείνει χωρίς συνέπειες, με την UEFA να καλείται πλέον να εξετάσει την υπόθεση και να αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις.