UEFA: Πάνω από 24 εκατ. ευρώ τα εγγυημένα έσοδα για Ολυμπιακό, ΟΦΗ και Παναθηναϊκό μετά τις προκρίσεις στις League Phases

Σημαντικά οικονομικά οφέλη εξασφάλισαν οι τρεις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν φέτος στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με τον Ολυμπιακό, τον ΟΦΗ και τον Παναθηναϊκό να έχουν ήδη «κλειδώσει» ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία τους, πριν ακόμη ξεκινήσει η αγωνιστική τους πορεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του media consultant της UEFA, Ανδρέα Δημάτου, ο Ολυμπιακός θα λάβει εγγυημένα 12.7 εκατομμύρια ευρώ, ο ΟΦΗ, 6.1 εκατομμύρια και ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του 5.6 εκατομμύρια ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά αφορούν τα εγγυημένα έσοδα από την παρουσία των τριών ελληνικών ομάδων στη League Phase και μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, ανάλογα με την αγωνιστική τους πορεία, τα αποτελέσματα και τα μπόνους που προβλέπονται από την UEFA.

Αναλυτικά η ανάρτηση Δημάτου:

«Στα 12.723.000 ευρώ υπολογίζονται τα εγγυημένα έσοδα του Ολυμπιακού από τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League, στα 6.146.000 ευρώ τα εγγυημένα του ΟΦΗ από την ίδια διοργάνωση και στα 5.612.000 ευρώ τα εγγυημένα χρήματα του Παναθηναϊκού από την πρόκρισή του, λίγο πριν από το φινάλε της παράτασης, στη League Phase του Conference League.

O Ολυμπιακός με το ίδιο μπόνους συμμετοχής που έχει και ο ΟΦΗ (4.310.000 ευρώ) εκμεταλλεύεται τον πολύ υψηλό του συντελεστή που τον κατατάσσει 10ο στο european part του value pillar και 5ο από πλευράς 10ετούς συντελεστή ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.

Αντίστοιχα ο ΟΦΗ είναι 30ος και 33ος στην πρώτη του βεβαίως συμμετοχή σε group/league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός με μπόνους συμμετοχής στο Conference στα 3.170.000 ευρώ εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι 10ος στην κατάταξη ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργανωσης και στις δυο κατηγορίες και υπολογίζει κοντά στα 2.270.000 ευρώ από το value pillar.

Και από εκεί και πέρα βεβαίως για τις τρεις ελληνικές ομάδες θα μετρήσει αποφασιστικά η αγωνιστική τους παρουσία στις δύο διοργανώσεις».