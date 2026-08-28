Conference League: Πρώτο ευρωπαϊκό γκολ για τον Μπάμπη Κωστούλα στη νίκη της Μπράιτον επί της Τρόμσο

Με τον Μπάμπη Κωστούλα να ανοίγει λογαριασμό στην Ευρώπη, η Μπράιτον επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Τρόμσο και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη League Phase του Conference League, όπου είναι πιθανό να βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού.

Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις του από τη στιγμή που μετακόμισε στην Αγγλία.

Στην πρώτη του φετινή συμμετοχή με τους «γλάρους» ως βασικός, ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Ο Κωστούλας βρήκε δίχτυα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του παρουσία και δείχνοντας πως βρίσκεται σε διαρκή άνοδο.

Ο νεαρός φορ αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά την αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στη Λίβερπουλ, στις 14 Φεβρουαρίου. Μία εμφάνιση που αναμφίβολα αφήνει θετικές εντυπώσεις και του δίνει σημαντική ώθηση ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Δείτε το γκολ του Κωστούλα: