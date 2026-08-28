Conference League: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέσερς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των «πράσινων», με το δεύτερο να έρχεται με πέναλτι στο 125ο λεπτό και να χαρίζει στο Τριφύλλι το πολυπόθητο εισιτήριο.
Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του ανάμεσα στις 36 ομάδες της League Phase.
Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8) και θα αντιμετωπίσουν συνολικά έξι διαφορετικούς αντιπάλους, έναν από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, σε έξι αγωνιστικές.
Οι 36 ομάδες της League Phase:
1o Pot
- Αταλάντα
- Μπράγκα
- Άγιαξ
- Φράιμπουργκ
- Μονακό
- Κοπεγχάγη
2ο Pot
- Μίντιλαντ
- Ερυθρός Αστέρας
- Γάνδη
- Παναθηναϊκός
- Πάφος
- Μπράιτον
3ο Pot
- Λουγκάνο
- Χετάφε
- Κουόπιο
- Τβέντε
- Μπόρατς Μπάνια Λούκα
- Σεντ Τρούιντεν
4ο Pοτ
- Μπραν
- Χαρτς
- Καϊράτ Αλμάτι
- Τράμπζονσπορ
- Κραϊόβα
- Ρίγα
5ο Pot
- Χάιντουκ Σπλιτ
- Γιάμπλονετς
- Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
- Νόρτζελαντ
- Ίντερ ΝτΈσκάλδες
6ο Pot
- Τουν
- ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Ζαλγκίρις Κάουνο
- Μιάλμπι
- Ιμπέρια
- Εγκνατία
Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League
- 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026