Conference League: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέσερς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των «πράσινων», με το δεύτερο να έρχεται με πέναλτι στο 125ο λεπτό και να χαρίζει στο Τριφύλλι το πολυπόθητο εισιτήριο.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του ανάμεσα στις 36 ομάδες της League Phase.

Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8) και θα αντιμετωπίσουν συνολικά έξι διαφορετικούς αντιπάλους, έναν από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, σε έξι αγωνιστικές.

Οι 36 ομάδες της League Phase:

1o Pot

Αταλάντα

Μπράγκα

Άγιαξ

Φράιμπουργκ

Μονακό

Κοπεγχάγη

2ο Pot

Μίντιλαντ

Ερυθρός Αστέρας

Γάνδη

Παναθηναϊκός

Πάφος

Μπράιτον

3ο Pot

Λουγκάνο

Χετάφε

Κουόπιο

Τβέντε

Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Σεντ Τρούιντεν

4ο Pοτ

Μπραν

Χαρτς

Καϊράτ Αλμάτι

Τράμπζονσπορ

Κραϊόβα

Ρίγα

5ο Pot

Χάιντουκ Σπλιτ

Γιάμπλονετς

Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Νόρτζελαντ

Ίντερ ΝτΈσκάλδες

6ο Pot

Τουν

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ζαλγκίρις Κάουνο

Μιάλμπι

Ιμπέρια

Εγκνατία

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League