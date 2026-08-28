Conference League: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός – Οι πιθανοί αντίπαλοι στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League, μετά από δραματική πρόκριση επί της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση, με τον Ντέσερς να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Η ομάδα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της Παρασκευής (28/8) και θα αντιμετωπίσει έξι διαφορετικούς αντιπάλους σε ισάριθμες αγωνιστικές, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Conference League
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.
  • Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8) και θα αντιμετωπίσουν συνολικά έξι διαφορετικούς αντιπάλους.
  • Η League Phase του Conference League θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026, με έξι συνολικά αγωνιστικές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια δραματική πρόκριση στη League Phase του Conference League, επικρατώντας 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντέσερς, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ των «πράσινων», με το δεύτερο να έρχεται με πέναλτι στο 125ο λεπτό και να χαρίζει στο Τριφύλλι το πολυπόθητο εισιτήριο.

Με αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του ανάμεσα στις 36 ομάδες της League Phase.

Οι «πράσινοι» θα βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8) και θα αντιμετωπίσουν συνολικά έξι διαφορετικούς αντιπάλους, έναν από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, σε έξι αγωνιστικές.

Οι 36 ομάδες της League Phase:

1o Pot

  • Αταλάντα
  • Μπράγκα
  • Άγιαξ
  • Φράιμπουργκ
  • Μονακό
  • Κοπεγχάγη

2ο Pot

  • Μίντιλαντ
  • Ερυθρός Αστέρας
  • Γάνδη
  • Παναθηναϊκός
  • Πάφος
  • Μπράιτον

3ο Pot

  • Λουγκάνο
  • Χετάφε
  • Κουόπιο
  • Τβέντε
  • Μπόρατς Μπάνια Λούκα
  • Σεντ Τρούιντεν

4ο Pοτ

  • Μπραν
  • Χαρτς
  • Καϊράτ Αλμάτι
  • Τράμπζονσπορ
  • Κραϊόβα
  • Ρίγα

5ο Pot

  • Χάιντουκ Σπλιτ
  • Γιάμπλονετς
  • Λαρν/ Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
  • Νόρτζελαντ
  • Ίντερ ΝτΈσκάλδες

6ο Pot

  • Τουν
  • ΤΣΣΚΑ Σόφιας
  • Ζαλγκίρις Κάουνο
  • Μιάλμπι
  • Ιμπέρια
  • Εγκνατία

Οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League

  • 1η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026
  • 2η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026
  • 3η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026
  • 4η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026
  • 5η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026
  • 6η αγωνιστική: 17 Δεκεμβρίου 2026
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ