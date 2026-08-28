Βαθμολογία UEFA: Ζωντανή στη μάχη της 10άδας η Ελλάδα μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χράντετς Κράλοβε στην παράταση έδωσε σημαντική βαθμολογική «ανάσα» στην Ελλάδα στη μάχη για την κατάταξη της UEFA. Οι «πράσινοι» πρόσθεσαν 200 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας και παράλληλα εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Conference League.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί πλέον από τέσσερις ομάδες στις League Phases των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς μαζί με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, θέση εξασφάλισαν ο ΟΦΗ στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference League.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Μπραν και ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του πορεία, γεγονός που περιορίζει τις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στη μάχη για τη συλλογή βαθμών.

Στην κατάταξη της UEFA, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη 12η θέση με 43.812 βαθμούς, έχοντας μπροστά της την Τσεχία με 44.725 και την Πολωνία με 45.125. Πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται η Νορβηγία με 38.612 βαθμούς, η οποία συνεχίζει με πέντε ομάδες, αλλά αναμένεται να χάσει την Τρόμσο μετά τον αποκλεισμό της από την Μπράιτον.

Η κατάταξη της UEFA (θέσεις 10-13):

10. Πολωνία – 45.125 (2/5)

11. Τσεχία – 44.725 (4/5)

12. ΕΛΛΑΔΑ – 43.812 (4/5)

13. Νορβηγία – 38.612 (5/5)