Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Πέντερσεν για τις υπογραφές

Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη συμφωνήσει για την απόκτησή του από την Τορίνο έναντι 6 εκατ. ευρώ συν μπόνους. Ο 26χρονος Νορβηγός αμυντικός, μέλος της εθνικής ομάδας που έφτασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
  • Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
  • Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει για την απόκτησή του έναντι 6 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 2 εκατ. σε μπόνους. Ο Πέντερσεν ήταν μέλος της εθνικής Νορβηγίας που έφτασε έως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Πέντερσεν ανήκει στην Τορίνο, με τον Ολυμπιακό να έχει συμφωνήσει για την απόκτησή του έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο Νορβηγός αμυντικός προέρχεται από μια σημαντική διεθνή διοργάνωση, καθώς ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του που έφτασε έως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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