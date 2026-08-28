Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Πέντερσεν για τις υπογραφές

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Στην Ελλάδα βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ έχει έρθει σε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο Πέντερσεν ανήκει στην Τορίνο, με τον Ολυμπιακό να έχει συμφωνήσει για την απόκτησή του έναντι 6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Ο Νορβηγός αμυντικός προέρχεται από μια σημαντική διεθνή διοργάνωση, καθώς ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του που έφτασε έως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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