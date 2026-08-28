«Βολές» Ρεζαΐ κατά Νετανιάχου: «Θα τον στείλουμε στην κόλαση» – Προειδοποίηση για νέο πόλεμο

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση» και χαρακτήρισε τη Βηρυτό και τα νότια προάστια της «κόκκινες γραμμές». Προειδοποίησε επίσης για μια «νέα φάση» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες συγκρούσεις.

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Διεθνή Νέα

«Βολές» Ρεζαΐ κατά Νετανιάχου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση».
  • Το Ιράν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντας τις περιοχές της «κόκκινες γραμμές» για την Τεχεράνη.
  • Προειδοποίησε επίσης ότι σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια «νέα φάση», καθώς οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι «διαφορετικός».

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Νέα προειδοποίηση προς το Ισραήλ εξαπέλυσε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Ρεζάι ανέφερε επίσης ότι το Ιράν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βηρυτό και στα νότια προάστια της, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες περιοχές «κόκκινες γραμμές» για την Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση» και χαρακτήρισε τη Βηρυτό και τα νότια προάστια της «κόκκινες γραμμές». Προειδοποίησε επίσης για μια «νέα φάση» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες συγκρούσεις.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια «νέα φάση», υπογραμμίζοντας πως οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες συγκρούσεις.

Οι δηλώσεις Ρεζαΐ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και αποτυπώνουν τη σκληρή στάση της Τεχεράνης απέναντι σε ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση.

Πηγή: Al Jazeera

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