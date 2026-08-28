«Βολές» Ρεζαΐ κατά Νετανιάχου: «Θα τον στείλουμε στην κόλαση» – Προειδοποίηση για νέο πόλεμο

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Νέα προειδοποίηση προς το Ισραήλ εξαπέλυσε ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο Ρεζάι ανέφερε επίσης ότι το Ιράν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βηρυτό και στα νότια προάστια της, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες περιοχές «κόκκινες γραμμές» για την Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα «στείλει τον Νετανιάχου στην κόλαση» και χαρακτήρισε τη Βηρυτό και τα νότια προάστια της «κόκκινες γραμμές». Προειδοποίησε επίσης για μια «νέα φάση» σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, υπογραμμίζοντας ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες συγκρούσεις.

Iran's Security Council Secretary Rezaei: Iran will send Netanyahu to hell. pic.twitter.com/zdfEwsIxjj — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, το Ιράν θα προετοιμαστεί για μια «νέα φάση», υπογραμμίζοντας πως οποιοσδήποτε μελλοντικός πόλεμος θα είναι διαφορετικός από τις προηγούμενες συγκρούσεις.

Οι δηλώσεις Ρεζαΐ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή και αποτυπώνουν τη σκληρή στάση της Τεχεράνης απέναντι σε ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση.

Mohsen Rezaei: Beirut suburbs are the Islamic Republic's red line and if Israel attacks these areas of Lebanon, we will attack it. We will send Netanyahu to hell. https://t.co/hdZWivmCXR — LIMON (@limondar0) August 27, 2026

Πηγή: Al Jazeera