Πάρις Χίλτον: Το πολυτελές ελληνικό καλοκαίρι με τη θαλαμηγό της – Οι νησιωτικοί προορισμοί που επέλεξε

Ακόμη μία διεθνής προσωπικότητα επέλεξε την Ελλάδα για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές. Μετά τη Μαντόνα, τον Μπίλι Ζέιν και τους Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, η Πάρις Χίλτον ταξίδεψε στη χώρα μας, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές στη Σαντορίνη και την Αστυπάλαια.

Η γνωστή επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα βρέθηκε αρχικά στη Σαντορίνη, όπου πέρασε μερικές ημέρες μαζί με την αδελφή της και τα παιδιά τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

Στη συνέχεια, η Πάρις Χίλτον συνέχισε την καλοκαιρινή της απόδραση στην Αστυπάλαια, αποκαλύπτοντας την παρουσία της στο νησί μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η ίδια επέλεξε να κινηθεί με τη θαλαμηγό της, έχοντας την οικογένειά της στο πλευρό της και απολαμβάνοντας μερικές ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά.