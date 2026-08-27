Μαρία Αντωνά: «Και μόνο στη σκέψη ότι κάποτε μπορεί να χρειαστεί να σε αποχωριστώ, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα» – Η τρυφερή ανάρτηση στο TikTok

Μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο TikTok, έκανε η Μαρία Αντωνά την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η οποία ήταν αφιερωμένη στο σκυλάκι της. Η δημοσίευση έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων.

Η Μαρία Αντωνά ανέβασε στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο. Σε αυτό πρωταγωνιστεί το σκυλάκι της, με την ραδιοφωνική παραγωγό να κοινοποιεί διάφορα πολύ όμορφα στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή. «Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα», τόνισε στο post της.

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα έχει γράψει: «Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, γιορτάζω εσένα… Δεν είσαι απλώς το σκυλάκι μου. Είσαι οικογένεια, είσαι συντροφιά, είσαι αγάπη χωρίς όρους. Είσαι εκείνη που κάνει τις δύσκολες μέρες πιο υποφερτές και τις όμορφες ακόμα πιο όμορφες.

Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Και μόνο στη σκέψη ότι κάποτε μπορεί να χρειαστεί να σε αποχωριστώ, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Μα μέχρι τότε, θέλω να κρατάω κάθε μας στιγμή, κάθε βλέμμα, κάθε αγκαλιά, κάθε κούνημα της ουράς σου σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό.

Μακάρι να μπορούσα να σου εξηγήσω με λόγια πόσο πολύ σε αγαπώ και πόσο σημαντική είσαι για μένα. Εύχομαι μόνο να το νιώθεις κάθε φορά που σε κοιτάζω, σε χαϊδεύω και σε κρατάω στην αγκαλιά μου».