Νεπάλ: Στους 389 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση βοήθεια

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Στους 389 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας της χώρας. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, έκανε λόγο για 359 νεκρούς.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, καθώς ολόκληρες κοινότητες έχουν αποκοπεί μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Περισσότεροι από 13.000 διασώστες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, ο οποίος επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές στην περιφέρεια Νουακότ, ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 13.000 άνδρες του στρατού, της ένοπλης αστυνομίας και της εθνικής αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το BBC.

Μόνο κατά τη διάρκεια της Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις διάσωσης, με τις οποίες απομακρύνθηκαν 573 άνθρωποι από τις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί καταυλισμοί για τους πληγέντες, ενώ παρέχεται δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες. Σύμφωνα με τον Σαχ, προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η διάσωση ανθρώπινων ζωών, ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

devastating flood hit Nepal, with around 400 people reportedly missing, including 293 foreign tourists. Praying for everyone affected. Stay safe, Nepal. 🙏🇳🇵 pic.twitter.com/iYonke5GOG — keritingrambut 𐂂 (@bgkiting) August 27, 2026

UNICEF: Πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται επείγουσα βοήθεια

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση για τα παιδιά. Η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Η εκπρόσωπος της οργάνωσης στο Νεπάλ, Άλις Ακούνγκα, ανέφερε ότι τα παιδιά στις πληγείσες περιοχές «είδαν κυριολεκτικά τις ζωές τους να παρασύρονται», ενώ πολλά έχασαν συγγενείς και αγαπημένα τους πρόσωπα.

Όπως προειδοποίησε, όσα παιδιά επέζησαν βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών, υποσιτισμού, βίας και εκμετάλλευσης.

Η UNICEF απευθύνει έκκληση για 17,2 εκατ. δολάρια, προκειμένου να συνεχίσει την άμεση ανθρωπιστική της δράση έως ότου αποτιμηθεί πλήρως το μέγεθος της καταστροφής.

Στρατιωτική βάση μετατράπηκε σε κέντρο διάσωσης

Το στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης Maithali Barrack, στην περιοχή Νουακότ, έχει μετατραπεί σε έναν από τους βασικούς κόμβους των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης.

Ελικόπτερα μεταφέρουν εκεί επιζώντες από αποκομμένες περιοχές, ενώ στο σημείο λειτουργεί κινητό νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον και στον εντοπισμό των αγνοουμένων, καθώς η πλήρης έκταση της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.