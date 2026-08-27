ΟΠΕΚΑ: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου καταβάλλονται τα κοινωνικά επιδόματα – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Επιδόματα (για τον μήνα Αύγουστο), συνολικού ύψους 180.870.552,89 ευρώ, θα καταβληθούν τη Δευτέρα (31/8) σε 570.792 δικαιούχους από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα Στέγασης: 162.010 δικαιούχοι – 19.206.495,37 ευρώ

162.010 δικαιούχοι – 19.206.495,37 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.867 δικαιούχοι – 33.588.153,64 ευρώ

145.867 δικαιούχοι – 33.588.153,64 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 583 δικαιούχοι – 136.059,12 ευρώ

583 δικαιούχοι – 136.059,12 ευρώ Αναπηρικά: 192.686 δικαιούχοι – 94.205.955,75 ευρώ

192.686 δικαιούχοι – 94.205.955,75 ευρώ Επίδομα Ομογενών: 4.839 δικαιούχοι – 172.084,91 ευρώ

4.839 δικαιούχοι – 172.084,91 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι – 4.535.803,59 ευρώ

ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι – 4.535.803,59 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.123 δικαιούχοι – 10.097.970,72 ευρώ

24.123 δικαιούχοι – 10.097.970,72 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 452 δικαιούχοι – 145.360,44 ευρώ

452 δικαιούχοι – 145.360,44 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.077 δικαιούχοι – 3.222.701,31 ευρώ

13.077 δικαιούχοι – 3.222.701,31 ευρώ Έξοδα Κηδείας: 46 δικαιούχοι – 36.490 ευρώ

46 δικαιούχοι – 36.490 ευρώ Επίδομα Γέννησης: 9.779 δικαιούχοι – 12.828.150 ευρώ

9.779 δικαιούχοι – 12.828.150 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 49 δικαιούχοι – 18.900 ευρώ

49 δικαιούχοι – 18.900 ευρώ Κόκκινα Δάνεια: 2.310 δικαιούχοι – 212.326,99 ευρώ

2.310 δικαιούχοι – 212.326,99 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες: 421 δικαιούχοι – 44.388,86 ευρώ

421 δικαιούχοι – 44.388,86 ευρώ Επίδομα Αναδοχής: 650 δικαιούχοι – 501.609,04 ευρώ

650 δικαιούχοι – 501.609,04 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.384 δικαιούχοι – 1.901.103,15 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.