Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου για όλες τις επιχειρήσεις – Η περίοδος… ανοχής και τα πρόστιμα

Την υποχρέωση που έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι νομικά πρόσωπα, να εφαρμόσουν από την 1η Οκτωβρίου την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπενθυμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με ηλεκτρονικά μηνύματα που τους στέλνει τις τελευταίες ημέρες.

«Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι, με την Α.1128/2025 (Β΄ 4937) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, έχει καθοριστεί η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρθρο 14 του ν. 4308/2014, ΕΛΠ) για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, την 1η Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδα ύψους έως και ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 ευρώ), βάσει της υποβληθείσας δήλωσης για το φορολογικό έτος που άρχισε εντός του 2023.

Η υποχρέωση αυτή, στην οποία υπάγεστε, καταλαμβάνει τις συναλλαγές χονδρικής (B2B) που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή με τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., καθώς και τις συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τις οποίες δεν υφίσταται ήδη υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (B2G) βάσει ειδικότερων διατάξεων (σχετικές οι διατάξεις του ν. 4601/2019)», αναφέρεται στο μήνυμα, το οποίο δεν έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, αλλά και προειδοποιητικό για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της σχετικής δήλωσης, καθώς η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή επισύρει κυρώσεις (περί μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής πληροφοριακής δήλωσης).

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα από τις 2 Μαρτίου 2026.

Ωστόσο, προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της σχετικής δήλωσης στο myDATA, με ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους λήπτες είναι υποχρεωτική από τις 2 Μαρτίου 2026.

Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους ακόλουθους δύο τρόπους:

Μέσω παρόχου: με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ: με τη χρήση της εφαρμογής «timologio» και της εφαρμογής για κινητές συσκευές «myDATAapp», οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών της επιχείρησης και ταυτόχρονης διαβίβασής τους στην πλατφόρμα myDATA.

Οι ποινές

Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ.

Αντίστοιχα, η έκδοση τιμολογίου με μη προβλεπόμενο τρόπο θεωρείται μη έκδοση και επιφέρει τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ν. 5104/2024. Για στοιχεία που επιβαρύνονται με ΦΠΑ, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου, με ελάχιστο ποσό τα 250 ή τα 500 ευρώ. Για στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ή 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο:

Οι παραλείψεις ή οι παραβάσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα από 250 έως και 2.500 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής.

Για τη μη έκδοση τιμολογίου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που θα προέκυπτε από κάθε παραστατικό το οποίο, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν εκδόθηκε νόμιμα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, όταν είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της αντίστοιχης διαφοράς. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Σε κάθε νέα υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 200% του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της αντίστοιχης διαφοράς. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Επιβάλλεται, επίσης, πρόσθετο πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Ειδικά σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις του προβλέπεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

Δεν αποκλείεται παράταση

Σε κάθε περίπτωση, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση απλοποιείται η καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ενώ η φορολογική διοίκηση αποκτά άμεση εικόνα των συναλλαγών μέσω της ψηφιοποίησής τους.

Παράλληλα, διευκολύνονται η ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων και η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Πάντως, δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση στην εφαρμογή του μέτρου, με την ημερομηνία έναρξης να μετατίθεται για την 1η Μαρτίου 2027, καθώς αυτό αποτελεί βασικό αίτημα της αγοράς.