Με το βλέμμα στη ΔΕΘ: Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία

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Πλούσιο πρόγραμμα επαφών και εγκαινίων περιλαμβάνει η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα έργα υποδομής, την περιφερειακή ανάπτυξη και τις συναντήσεις με τοπικούς φορείς ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Το σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Η δραστηριότητα του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 9:30 π.μ. με την ομιλία του στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό «Μίκρα».

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Συναντήσεις με βουλευτές: Συνομιλίες με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

12:00 μ.μ. (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης): Χαιρετισμός και ομιλία στην εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα» .

Συσκέψεις με φορείς: Διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και με Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και της Δυτικής Μακεδονίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Φλώρινα.

Περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία (Παρασκευή)

Το πρωί της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες και υποδομές της περιοχής: