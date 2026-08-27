Οχάιο: Βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες διέλυσε γάμο – Επιτέθηκαν στους καλεσμένους – ΒΙΝΤΕΟ

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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε δεξίωση γάμου στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν η παλιά βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες αναζωπυρώθηκε, μετατρέποντας τη γιορτή σε σύγκρουση, με καρέκλες να ίπτανται και έναν άνδρα να επιτίθεται στους καλεσμένους κρατώντας μαχαίρι βουτύρου.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 20:50 τοπική ώρα το βράδυ της Παρασκευής στην αίθουσα δεξιώσεων «La Centre Banquet Facility», στην πόλη Γουέστλεϊκ, περίπου 22 χιλιόμετρα δυτικά του Κλίβελαντ.

Η ατμόσφαιρα «χτύπησε κόκκινο» όταν τέσσερα αδέλφια εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε έναν από τους παρευρισκόμενους την ώρα που χόρευε.

Police said a physical altercation among wedding guests spilled into the parking lot Friday night at La Centre Banquet Hall in Westlake. Details: https://t.co/3ERyVYOSjv pic.twitter.com/CdwPADzSWy — WKYC 3News (@wkyc) August 26, 2026



«Χορεύαμε και τέσσερα αδέλφια μας επιτέθηκαν», ανέφερε ένα από τα θύματα στους αστυνομικούς, σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισαν τα δίκτυα Fox8 Cleveland και KHOU.

Η χαρούμενη ατμόσφαιρα μετατράπηκε γρήγορα σε πανικό όταν ένας από τους άνδρες, ο 46χρονος Ραέντ Μαχμούντ Σουλαϊμάν, άρπαξε ένα μαχαίρι βουτύρου από ένα τραπέζι και ξεκίνησε να επιτίθεται στους καλεσμένους ενώ η μουσική συνέχιζε να παίζει.

«Γνωρίζαμε ότι η κατάσταση είχε ξεφύγει, καθώς αυτόπτες μάρτυρες που μας κάλεσαν ανέφεραν ότι υπήρχαν τραυματίες βουτηγμένοι στα αίματα. Ξέραμε, λοιπόν, ότι τα επεισόδια βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε ο αστυνόμος Τζέρι Βόγκελ από το Αστυνομικό Τμήμα του Γουέστλεϊκ.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ένας από τους καλεσμένους άρπαξε μια καρέκλα και την εκσφενδόνισε προς το μέρος του εισβολέα.

Δεκάδες έντρομοι παρευρισκόμενοι έτρεξαν να βγουν από την αίθουσα προς το πάρκινγκ, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωπες με τουλάχιστον 40 άτομα σε κατάσταση πανικού.

Ένα από τα θύματα υπέδειξε στους αστυνομικούς τους δράστες.

Η παλιά βεντέτα και οι συλλήψεις

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι πίσω από τη διακοπή της γιορτής βρίσκονταν δύο οικογένειες με μακρά ιστορία εχθρότητας μεταξύ τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δύο οικογένειες συνδέονταν συγγενικά ή αν επρόκειτο για μια εχθρότητα να χωρίζει τα δύο σόγια.

«Άνθρωποι που συνήθως δεν βρίσκονται μαζί και τρέφουν εχθρότητα ο ένας για τον άλλον, συγκεντρώθηκαν για κάποιον λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, ήταν ο γάμος κάποιου. Δεν γνωρίζω όλες τις σχέσεις που εμπλέκονταν, αλλά όταν βρέθηκαν μαζί, όλα ήρθαν ξανά στην επιφάνεια», σχολίασε ο αστυνόμος Βόγκελ.

🤵👰Feuding Families at Wedding Reception 👀GONE CRAZY👀 Totally F’d Up🙄 3 Arrested, Butter Knife Weapons

🙄SMH, Seriously DANG! Poor Bride and Groom A violent brawl broke out during a wedding at the La Centre Conference & Banquet Facility in Westlake, Ohio, leading to the… pic.twitter.com/8ytP8SyRh9 — American Crime Stories (@AmericanCrime01) August 26, 2026



Ο 46χρονος Ραέντ Μαχμούντ Σουλαϊμάν συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, πρόκληση πανικού και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς φέρεται να πέταξε το μαχαίρι βουτύρου πριν φτάσει η αστυνομία.

«Το πήγε ένα βήμα παραπέρα και κραδάινει ένα πραγματικό μαχαίρι βουτύρου από ένα σερβίτσιο προφανώς, απειλώντας ανθρώπους με αυτό», πρόσθεσε ο Βόγκελ.

Παράλληλα, κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε δύο ακόμη άνδρες.

Ο 47χρονος Αλί Ουαχντάν κατηγορείται παραβίαση δικαστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς του είχε απαγορευτεί να πλησιάζει μέλη της οικογένειάς του που παρευρίσκονταν στον γάμο, ενώ ο 48χρονος Αμπντάλα Ουαχντάν κατηγορείται για διακεκριμένη απειλή, καθώς απείλησε να βλάψει αρκετούς καλεσμένους.

«Μην χαλάτε τον γάμο κάποιου άλλου. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς, θα θυμούνται πάντα αυτόν τον γάμο ως τον γάμο όπου σημειώθηκε συμπλοκή και καβγάδες. Δεν θα θυμούνται τα ευχάριστα στιγμιότυπα. Θα θυμούνται τα άσχημα», κατέληξε ο Τζέρι Βόγκελ από το Αστυνομικό Τμήμα του Γουέστλεϊκ.