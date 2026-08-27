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Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν σμήνος drones των Χούθι

Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν και κατέρριψαν επιτυχώς ένα σμήνος drones που ανήκε στους Χούθι. Αυτό το συμβάν σηματοδοτεί μια στρατιωτική επιχείρηση στην οποία ελληνικές δυνάμεις έδρασαν εναντίον απειλής από την οργάνωση των Χούθι.

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Πολιτική

patriot
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελληνικά συστήματα Patriot πραγματοποίησαν επιτυχή κατάρριψη.
  • Το περιστατικό αφορά την εξουδετέρωση σμήνους drones.
  • Τα drones ανήκαν στις δυνάμεις των Χούθι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα επιτυχημένη ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στην Σαουδικη Αραβία που αναχαίτισαν επίθεση των Χούθι κατά των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Γιανμπούς.

Του Χρήστου Μαζανίτη 

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη με αριθμό εχθρικών Μη ΕπανδρωμένωνΑεροχημάτων (UAVs), εκτοξεύοντας 3 βλήματα.

Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

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