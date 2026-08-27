Βόλος: Ζήτησαν από επιβάτιδα στα ΚΤΕΛ Μαγνησίας να βάλει τη γάτα της στη σκάλα του λεωφορείου – «Απολογούμαστε ειλικρινά»

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η καταγγελία, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε επιβάτιδα που ταξίδευε με τη γάτα της σε δρομολόγιο των ΚΤΕΛ Μαγνησίας από τον Βόλο προς την Αθήνα.

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) έκανε λόγο, για απαράδεκτη συμπεριφορά, ενώ η διοίκηση του ΚΤΕΛ ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους.

Η καταγγελία για τη μεταφορά του ζώου

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου, όταν η επιβάτιδα ταξίδευε με τη γάτα της. Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, η γυναίκα είχε μαζί της το ζώο σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες, ωστόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αντιμετώπισε προβλήματα με το προσωπικό ασφαλείας και τους οδηγούς.

Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να τοποθετήσει τη γάτα είτε στον διάδρομο είτε στη σκάλα του λεωφορείου, με το επιχείρημα ότι αυτό προβλεπόταν από τη νομοθεσία.

Η ΠΦΠΟ χαρακτηρίζει λανθασμένη αυτή την ερμηνεία, επισημαίνοντας ότι τα μικρά ζώα συντροφιάς, μπορούν να μεταφέρονται στον χώρο των επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς. Παράλληλα, ζητεί να υπάρξει σαφής ενημέρωση του προσωπικού, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΦΠΟ

«Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε καταγγελία προς τη Διοίκηση του ΚΤΕΛ Νομού Μαγνησίας για σοβαρό περιστατικό που καταγγέλθηκε σε δρομολόγιο Βόλος–Αθήνα, κατά το οποίο επιβάτιδα που ταξίδευε νόμιμα με τη γάτα της φέρεται να αντιμετωπίστηκε με απαράδεκτο τρόπο από προσωπικό ασφαλείας και οδηγούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ζητήθηκε από την επιβάτιδα να τοποθετήσει το ζώο στον διάδρομο ή στη σκάλα του λεωφορείου, με εσφαλμένη επίκληση της νομοθεσίας. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς εντός του χώρου των επιβατών, σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, και όχι σε διαδρόμους, σημεία εισόδου-εξόδου ή στον χώρο αποσκευών.

Με την επιστολή της, η ΠΦΠΟ ζητά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, την έγγραφη ενημέρωση για τα αποτελέσματά της, την ορθή ενημέρωση του προσωπικού και τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και ο σεβασμός προς τους επιβάτες που μεταφέρουν νόμιμα τα ζώα συντροφιάς τους αποτελούν υποχρέωση κάθε μεταφορικού φορέα.

Τελικά απάντησε το ΚΤΕΛ Μαγνησίας παραδεχόμενο τα λάθη των υπαλλήλων του, ζητώντας συγνώμη από την επιβάτιδα που ταλαιπωρήθηκε ,δεσμευόμενο πως θα εκπαιδεύσει-ενημερώσει τους υπαλλήλους του κατάλληλα και βάσει των ισχυόντων νόμων που αναλυτικά του παραθέσαμε».

Συγγνώμη από τη διοίκηση και έρευνα για ευθύνες

Με επιστολή της στις 26 Αυγούστου, η διοίκηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας, ενημέρωσε ότι έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως, εφόσον από την εσωτερική διερεύνηση προκύψει πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού.

Παράλληλα, η διοίκηση υποστηρίζει ότι το προσωπικό έχει λάβει σαφείς οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά κατοικίδιων και ενημερώνεται για τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, το ΚΤΕΛ Μαγνησίας εξέφρασε δημόσια τη συγγνώμη του προς την επιβάτιδα για την ταλαιπωρία που υπέστη, τονίζοντας ότι στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής μετακίνηση όλων των επιβατών και να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Αναλυτικά η απάντηση των ΚΤΕΛ Μαγνησίας:

«Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με αριθμό 2456/26 και την ενημέρωσή μας σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στις 18/08/2026.

Ήδη ζητούνται εξηγήσεις από τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξε πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Στους υπαλλήλους μας έχουν δοθεί σαφείς εντολές για τη μεταφορά των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς και ενημερώνονται συνεχώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Απολογούμαστε ειλικρινά στην επιβάτιδα στην οποία συνέβη το περιστατικό, καθώς και σε κάθε άλλο επιβάτη που αντιμετώπισε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη μετακίνησή του με την εταιρεία μας.

Καταβάλλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξει κανένα τέτοιο είδους περιστατικό».

Τι λέει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς

Ταξιδεύετε με ΚΤΕΛ μαζί με το κατοικίδιό σας; Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε!

Η μεταφορά ζώων συντροφιάς μικρού μεγέθους με ΚΤΕΛ επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι:

το ζώο συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του,

μεταφέρεται μέσα σε κατάλληλο κλωβό μεταφοράς,

τηρούνται οι κανόνες για την ασφαλή μεταφορά και την ευζωία του.

Η χρήση φίμωτρου δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο ο ιδιοκτήτης οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εάν γνωρίζει ότι το ζώο του μπορεί να εκδηλώσει επιθετική ή μη κοινωνική συμπεριφορά.

Για τα ζώα βοήθειας και θεραπείας δεν είναι υποχρεωτική η χρήση φίμωτρου ή κλωβού μεταφοράς.

Προσοχή: Τα ζώα συντροφιάς δεν πρέπει να μεταφέρονται στον χώρο αποσκευών του λεωφορείου. Η μεταφορά τους με τρόπο που παραβιάζει τους κανόνες ευζωίας μπορεί να συνιστά κακή μεταχείριση και να επιφέρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ταξιδεύουμε μαζί τους. Ταξιδεύουμε με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Γιατί η φροντίδα δεν σταματά στο σπίτι· μας ακολουθεί σε κάθε διαδρομή. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη γενιά της καλοσύνης.