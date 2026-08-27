Πάτρα: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο ο ένας έπειτα από τραυματισμό με μαχαίρι

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Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας υπήκοος Μαρόκου και ένας Παλαιστίνης, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βγήκε και μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο Μαροκινός κρατούμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο αλλοδαπών.