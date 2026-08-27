Πάτρα: Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στο νοσοκομείο ο ένας έπειτα από τραυματισμό με μαχαίρι

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπου δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας Μαροκινός και ένας Παλαιστίνιος, συνεπλάκησαν. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Μαροκινού κρατούμενου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φυλακές Αγίου Στεφάνου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όταν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Μαρόκου και Παλαιστίνης αντίστοιχα, συνεπλάκησαν μεταξύ τους για άγνωστη αιτία.
  • Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, φέρεται να εμφανίστηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.
  • Ο Μαροκινός κρατούμενος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, ένας υπήκοος Μαρόκου και ένας Παλαιστίνης, συνεπλάκησαν μεταξύ τους, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βγήκε και μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε άμεσα από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο Μαροκινός κρατούμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος και των δύο αλλοδαπών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ